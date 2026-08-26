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हिंदी न्यूज़ऑटोमेट्रो से उतरते ही तुरंत रेंट पर ले सकते हैं ये स्कूटर, शुरू हुई ये खास सर्विस

मेट्रो से उतरते ही तुरंत रेंट पर ले सकते हैं ये स्कूटर, शुरू हुई ये खास सर्विस

इस नई सर्विस का नाम भागोमो-आईराइड है. अब यात्री स्टेशन से ही इलेक्ट्रिक स्कूटर किराये पर ले सकेंगे और अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. 

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 26 Aug 2026 12:24 PM (IST)
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दिल्ली में रोजाना मेट्रो से सफर करने वालों के लिए लास्ट-माइल कनेक्टिविटी की एक नई सुविधा शुरू हुई है. अब यात्री मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने के बाद अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर किराये पर ले सकेंगे. भागो मोबिलिटी ने होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया और होंडा पावर पैक एनर्जी इंडिया के साथ मिलकर इस सर्विस की शुरुआत की है. फिलहाल यह सुविधा ITO मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 पर शुरू की गई है.

इस नई सर्विस का नाम भागोमो-आईराइड है. अब यात्री स्टेशन से ही इलेक्ट्रिक स्कूटर किराये पर ले सकेंगे और अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए जरूरी हो सकती है, जिन्हें मेट्रो स्टेशन से घर, ऑफिस या किसी अन्य जगह तक जाने के लिए हर बार ऑटो या कैब पर निर्भर रहना पड़ता है. इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलने से यात्री अपनी सुविधा के हिसाब से आगे का सफर कर सकेंगे.

सिर्फ 5 मिनट में वेरिफिकेशन और बुकिंग

  • इस सर्विस को पूरी तरह डिजिटल रखा गया है. यात्री भागो ऐप के जरिए इलेक्ट्रिक स्कूटर बुक कर सकेंगे. इसके लिए डिजिलॉकर बेस्ड वेरिफिकेशन की सुविधा दी गई है. कंपनी के मुताबिक पूरी प्रक्रिया करीब 5 मिनट में पूरी की जा सकती है.

मेट्रो से उतरते ही तुरंत रेंट पर ले सकते हैं ये स्कूटर, शुरू हुई ये खास सर्विस

  • स्कूटर की बुकिंग कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक के लिए की जा सकती है. हालांकि, जिस मेट्रो स्टेशन से स्कूटर लिया जाएगा, सफर पूरा होने के बाद उसे उसी मेट्रो स्टेशन के हब पर वापस करना होगा. इससे सर्विस को एक तय स्टेशन-टू-स्टेशन रेंटल सिस्टम की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा.
  • इस सर्विस के तहत यात्रियों को Honda Activa-e इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद कराया जाएगा. स्कूटर पूरी तरह चार्ज और टेलीमैटिक्स कनेक्टेड होंगे. इसका मतलब है कि स्कूटर को डिजिटल सिस्टम के जरिए ट्रैक और मैनेज किया जा सकेगा.
  • इसमें सबसे खास बात बैटरी स्वैपिंग सिस्टम है. स्कूटर में ऐसी बैटरी का इस्तेमाल किया गया है जिसे पूरी तरह चार्ज करने के लिए लंबे समय तक स्कूटर को चार्जिंग पर लगाने की जरूरत नहीं होगी. बैटरी खत्म होने पर उसे दूसरी चार्ज बैटरी से बदला जा सकता है.

सिर्फ 2 मिनट में बदली जा सकेगी बैटरी

  • होंडा के e-Swap नेटवर्क की मदद से बैटरी को करीब 2 मिनट में बदला जा सकता है. इससे स्कूटर को लंबे समय तक चार्ज होने के लिए खड़ा रखने की जरूरत कम हो जाती है. खास तौर पर रेंटल सर्विस के लिए यह तकनीक काफी उपयोगी है, क्योंकि स्कूटर को ज्यादा समय तक इस्तेमाल में रखा जा सकता है. फिलहाल दिल्ली-NCR में करीब 90 स्टेशनों पर 202 बैटरी एक्सचेंजर के जरिए बैटरी स्वैपिंग की सुविधा उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है. यानी आने वाले समय में इस तरह के इलेक्ट्रिक स्कूटर का इस्तेमाल बढ़ने पर बैटरी बदलने की सुविधा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. 


मेट्रो से उतरते ही तुरंत रेंट पर ले सकते हैं ये स्कूटर, शुरू हुई ये खास सर्विस

क्या है कंपनी का पूरा प्लान?

  • ITO मेट्रो स्टेशन पर शुरुआत के बाद भागो मोबिलिटी इस मॉडल को दिल्ली के दूसरे प्रमुख मेट्रो स्टेशनों तक भी ले जाने की योजना बना रही है. कंपनी की योजना DMRC के साथ मिलकर 6 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर ऐसे हब शुरू करने की है.
  • अगर यह मॉडल सफल रहता है, तो मेट्रो और इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक साथ जोड़कर दिल्ली में लास्ट-माइल ट्रांसपोर्ट का एक नया ऑप्शन तैयार हो सकता है. इससे यात्रियों को मेट्रो स्टेशन से अपने डेस्टिनेशन तक 
  • तक जाने के लिए ज्यादा विकल्प मिलेंगे।

दिल्ली में बढ़ेगा EV बेस्ड लास्ट-माइल ट्रांसपोर्ट

  • इस पहल का एक बड़ा उद्देश्य प्रदूषण कम करना और शहर में ज्यादा टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना भी है। मेट्रो पहले से ही दिल्ली के बड़े सार्वजनिक परिवहन साधनों में शामिल है। ऐसे में मेट्रो के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर को जोड़ने से यात्रियों के पूरे सफर को ज्यादा ईको-फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 26 Aug 2026 12:24 PM (IST)
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