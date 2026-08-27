नेपाल बाढ़: अलर्ट! बिहार में पानी बढ़ा तो इन इलाकों में रोक दी जाएंगी ट्रेनें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार में की जा रही तैयारी.

अलर्ट पर समस्तीपुर रेल मंडल, DRM ने दिया निर्देश.

समन्वय बनाते हुए कर्मियों को सतर्क रहने को कहा.

जलस्तर बढ़ने पर ट्रेनों का संचालन तुरंत रोका जाएगा.

नेपाल में बाढ़ से एक तरफ हाहाकार मचा है तो दूसरी ओर बिहार में इससे निपटने की तैयारी की जा रही है. सम्राट सरकार के जितने भी विभाग हैं जो इससे जुड़े हैं उनकी टीमें अलर्ट मोड पर हैं. जल संसाधन, आपदा, जिला प्रशासन, सभी की नजर बनी हुई है. बांधों पर कड़ी निगरानी जारी है. इस बीच रेल प्रशासन भी सतर्क है.

नेपाल में बाढ़ की भयावह स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडल ने हाई अलर्ट जारी किया है. मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) ज्योति प्रकाश मिश्रा ने पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के जिला प्रशासन से बात कर आपसी समन्वय बना इस आपदा से निपटने की अपील की है.

डीआरएम ने दिया अलर्ट रहने का निर्देश

नेपाल से आने वाले पानी के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ने की आशंका है. ऐसे में डीआरएम ने इंजीनियरिंग विभाग के सभी रेलकर्मियों और अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है. ट्रैकमैन के साथ ही पुलों की निगरानी करने वाले रेलकर्मियों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है.

निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में रेलवे ट्रैक, पुल-पुलिया और जलस्तर पर लगातार नजर बनाए रखें. यह भी कहा गया है कि रेल प्रशासन के अधिकारी राज्य के बाढ़ नियंत्रण निदेशक के संपर्क में बने रहेंगे.

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…तो तत्काल रोक दी जाएगी ट्रेन

बाढ़ की स्थिति और जलस्तर में होने वाले बदलाव की जानकारी रेल अधिकारियों तक तत्काल पहुंचाने की व्यवस्था की गई है. इस तरह की व्यवस्था की गई है कि यदि किसी रेलखंड पर पानी बढ़ने या ट्रैक की सुरक्षा प्रभावित होने की सूचना मिलती है तो तत्काल संबंधित ट्रेनों को रोक दिया जाएगा.

प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी गई है कि रेल प्रशासन का उद्देश्य बाढ़ के कारण रेलवे ट्रैक या पुल को होने वाले नुकसान के साथ यात्रियों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है. रेल मंडल ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह का जोखिम सामने आने पर ट्रेनों के परिचालन को तत्काल नियंत्रित किया जाएगा, ताकि जान-माल की क्षति को रोका जा सके.

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