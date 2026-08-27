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हिंदी न्यूज़ऑटोTata की यह EV खरीदने वालों को झटका, गाड़ी में नहीं मिलेगी यह Kit

Tata की यह EV खरीदने वालों को झटका, गाड़ी में नहीं मिलेगी यह Kit

टाटा मोटर्स ने Nexon EV के कुछ टॉप वेरिएंट्स से पंचर रिपेयर किट हटा दी है. जानिए किन वेरिएंट्स में हुआ यह बदलाव और क्या है इसकी असली वजह.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 27 Aug 2026 07:26 AM (IST)
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इंडिया के ऑटोमोबाइल बाजार में हमें पिछले कुछ दिनों से लगातार बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. जहां पहले कंपनियों ने सितंबर महीने से गाड़ियों के दाम में बढ़ोतरी की है. जबकि इस बीच अब टाटा मोटर्स ने अपने ग्राहकों को तगड़ा झटका दिया है. क्योंकि, कंपनी ने सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक SUV नेक्सन EV में एक बड़ा फेरबदल किया है. अगर आप भी आने वाले दिनों में टाटा की यह धांसू इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह अपडेट जानना बेहद जरूरी है. कंपनी ने नेक्सन EV के कुछ चुनिंदा टॉप वेरिएंट्स से स्टैंडर्ड तौर पर मिलने वाली पंचर रिपेयर किट को पूरी तरह से हटा दिया है.

बता दें कि, पहले टाटा मोटर्स अपनी इस ऑल-इलेक्ट्रिक SUV के सभी वेरिएंट्स में यह इमरजेंसी टूल किट फ्री में ऑफर करती थी. लेकिन आपको बता दें कि कंपनी ने यह फैसला किसी घटिया कॉस्ट-कटिंग की वजह से नहीं लिया है बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही काम की वजह छिपी हुई है. चलिए जानते हैं कि टाटा मोटर्स ने किन-किन वेरिएंट्स से यह एक्सेसरी हटाई है और इसके पीछे की असली वजह क्या है.

किन वेरिएंट्स से हटी किट?

बता दें कि, टाटा मोटर्स के इस नए फैसले का असर नेक्सन EV के सभी मॉडल्स पर नहीं पड़ा है. कंपनी ने सिर्फ उन वेरिएंट्स से पंचर रिपेयर किट को बाहर का रास्ता दिखाया है जिनमें ग्राहकों को फैक्ट्री से ही पूरा स्पेयर व्हील दिया जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने नेक्सन EV 45kWh बैटरी पैक वाले Empowered 45, Empowered +A 45 और Empowered +A 45 रेड डार्क एडिशन वेरिएंट्स से इस पंचर किट को हटा दिया है.

वहीं दूसरी तरफ, कंपनी के जो एंट्री-लेवल और मिड वेरिएंट्स हैं जैसे कि क्रिएटिव 45 और फीयरलेस 45 उनमें अभी भी ग्राहकों को पंचर रिपेयर किट पहले की तरह मिलती रहेगी. जिसका मतलब है कि जिन वेरिएंट्स में पंचर किट दी जा रही है वहां स्पेयर व्हील की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी.


Tata की यह EV खरीदने वालों को झटका, गाड़ी में नहीं मिलेगी यह Kit

Image Credit- AI Generated

यह भी पढ़ें: जेब पर हल्की, माइलेज में दमदार, ये 5 बाइक हैं पैसा वसूल

क्यों लिया गया यह फैसला?

आपको बता दें कि, अक्सर जब गाड़ियां बिना स्पेयर व्हील के आती थीं तब आपातकालीन स्थिति में पंचर सही करने के लिए यह पोर्टेबल रिपेयर किट काफी काम आती थी. लेकिन ग्राहकों के फीडबैक और लंबे सफर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए टाटा मोटर्स ने टॉप वेरिएंट्स में पंचर किट की जगह प्रॉपर स्पेयर व्हील देने का फैसला किया.

जब कार के अंदर पहले से ही एक पूरा एक्स्ट्रा टायर मौजूद है तो ऐसे में पंचर किट का यूज़ काफी कम हो जाता है. इसी प्रैक्टिकल अप्रोच को अपनाते हुए कंपनी ने फैसला किया कि जिन गाड़ियों में ग्राहकों को फुल-साइज़ या मानक स्पेयर व्हील मिल रहा है वहां से पंचर रिपेयर किट को हटा दिया जाए. इससे बूट में बेवजह सामान का जमावड़ा भी कम होगा और कार में असली इमरजेंसी बैकअप मौजूद रहेगा.


Tata की यह EV खरीदने वालों को झटका, गाड़ी में नहीं मिलेगी यह Kit

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Nexon EV की दमदार बैटरी और रेंज

बता दें कि, नेक्सन EV में हाल ही में 45kWh का नया और एडवांस बैटरी पैक शामिल किया गया है. कंपनी का दावा है कि यह नया बैटरी पैक पहले वाले 40.5kWh यूनिट के मुकाबले 15% ज्यादा एनर्जी-डेंसिटी के साथ आता है. साइज में उतनी ही जगह घेरने के बावजूद यह कार को ज्यादा माइलेज और बेहतर परफॉर्मेंस देता है.

टाटा नेक्सन EV 45 की ARAI सर्टिफाइड रेंज 489 किलोमीटर तक है जबकि असली सड़कों और रोजमर्रा की ड्राइविंग में यह गाड़ी आसानी से 350 से 370 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है. इसके अलावा इसमें 15.6 इंच का टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और 48 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज होने वाली फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिलती है.

ग्राहकों को क्या है सलाह?

अगर आप नेक्सन EV खरीदने जा रहे हैं तो शोरूम पर बुकिंग के समय ही अपने चुनिंदा वेरिएंट की एक्सेसरी लिस्ट को अच्छी तरह चेक कर लें. अगर आप क्रिएटिव या फियरलेस वेरिएंट लेते हैं तो आपको पंचर किट मिलेगी और अगर आप एम्पावर्ड जैसा टॉप वेरिएंट चुनते हैं तो आपको स्पेयर व्हील मिलेगा.

हालांकि, अगर आप टॉप वेरिएंट लेने के बाद भी पंचर किट रखना चाहते हैं तो आप इसे आफ्टरमार्केट या टाटा की आधिकारिक एक्सेसरीज लिस्ट से अलग से खरीद सकते हैं. भारतीय बाजार में यह 5-स्टार सेफ इलेक्ट्रिक SUV महिंद्रा XUV 400 और MG विंडसर EV जैसी गाड़ियों को सीधी टक्कर देती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 27 Aug 2026 07:26 AM (IST)
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