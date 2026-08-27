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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सनीरज चोपड़ा के कट्टर प्रतिद्वंदी अरशद नदीम की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान वाले ही खिलाफ हुए

नीरज चोपड़ा के कट्टर प्रतिद्वंदी अरशद नदीम की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान वाले ही खिलाफ हुए

नीरज चोपड़ा के कट्टर प्रतिद्वंदी अरशद नदीम मुश्किलों में घिर गए हैं। दक्षिण अफ्रीका ट्रेनिंग के लिए बिना NOC जाने का आरोप है, जिससे उनकी आगे की विदेश यात्राओं पर भी असर पड़ सकता है.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 27 Aug 2026 09:55 AM (IST)
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पाकिस्तान के स्टार जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका प्रदर्शन नहीं बल्कि पाकिस्तान के खेल अधिकारियों के साथ हुआ विवाद है. ओलंपिक चैंपियन अरशद हाल ही में ट्रेनिंग के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, वह वहां अपने पुराने कोच टेरसियस लिबेनबर्ग के साथ तैयारी कर रहे हैं.  उनकी इस यात्रा को लेकर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ नया विवाद खड़ा हो गया है. 

बिना NOC दक्षिण अफ्रीका जाने का आरोप

मामला दरअसल अरशद की दक्षिण अफ्रीका यात्रा से जुड़ा है. पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के एक अधिकारी के मुताबिक, अरशद ने विदेश जाने से पहले जरूरी No Objection Certificate यानी NOC नहीं लिया था. इतना ही नहीं, बोर्ड का दावा है कि उन्हें अरशद के दक्षिण अफ्रीका जाने की जानकारी भी पहले नहीं थी. पाकिस्तान के नियमों के मुताबिक, किसी एथलीट को ट्रेनिंग या प्रतियोगिता के लिए विदेश जाने से पहले संबंधित संस्था और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से जरूरी मंजूरी लेनी होती है. ऐसे में बिना NOC यात्रा करने को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं. 

आगे की यात्राओं पर पड़ सकता है असर

पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अधिकारी ने संकेत दिया है कि अगर अरशद इस मामले पर संतोषजनक सफाई नहीं देते हैं, तो इसका असर उनकी आगे की विदेश यात्राओं पर पड़ सकता है. यानी मामला सिर्फ दक्षिण अफ्रीका तक सीमित नहीं रह सकता. अरशद के लिए यह परेशानी ऐसे समय में आई है, जब उन्हें आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स की तैयारी करनी है. वह सितंबर में हंगरी में होने वाली वर्ल्ड अल्टीमेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं. इसके बाद जापान में होने वाले एशियन गेम्स में भी उनका मुकाबला देखने को मिलेगा. 

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खराब फॉर्म के बाद ट्रेनिंग के लिए गए दक्षिण अफ्रीका

अरशद ने हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में निराश किया था. वह पुरुष जैवलिन थ्रो में 77.41 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ नौवें स्थान पर रहे थे. इसके बाद उनकी फिटनेस और तैयारी को लेकर सवाल उठे थे.  इसी के बाद अरशद ने लाहौर में ट्रेनिंग करने के बजाय दक्षिण अफ्रीका जाकर अपने पुराने कोच टेरसियस लिबेनबर्ग के साथ काम करने का फैसला किया. कोच को भरोसा है कि अरशद जल्द ही अपनी पुरानी लय हासिल कर सकते हैं.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 27 Aug 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
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