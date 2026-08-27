नीरज चोपड़ा के कट्टर प्रतिद्वंदी अरशद नदीम की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान वाले ही खिलाफ हुए

पाकिस्तान के स्टार जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका प्रदर्शन नहीं बल्कि पाकिस्तान के खेल अधिकारियों के साथ हुआ विवाद है. ओलंपिक चैंपियन अरशद हाल ही में ट्रेनिंग के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, वह वहां अपने पुराने कोच टेरसियस लिबेनबर्ग के साथ तैयारी कर रहे हैं. उनकी इस यात्रा को लेकर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ नया विवाद खड़ा हो गया है.

बिना NOC दक्षिण अफ्रीका जाने का आरोप

मामला दरअसल अरशद की दक्षिण अफ्रीका यात्रा से जुड़ा है. पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के एक अधिकारी के मुताबिक, अरशद ने विदेश जाने से पहले जरूरी No Objection Certificate यानी NOC नहीं लिया था. इतना ही नहीं, बोर्ड का दावा है कि उन्हें अरशद के दक्षिण अफ्रीका जाने की जानकारी भी पहले नहीं थी. पाकिस्तान के नियमों के मुताबिक, किसी एथलीट को ट्रेनिंग या प्रतियोगिता के लिए विदेश जाने से पहले संबंधित संस्था और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से जरूरी मंजूरी लेनी होती है. ऐसे में बिना NOC यात्रा करने को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं.

आगे की यात्राओं पर पड़ सकता है असर

पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अधिकारी ने संकेत दिया है कि अगर अरशद इस मामले पर संतोषजनक सफाई नहीं देते हैं, तो इसका असर उनकी आगे की विदेश यात्राओं पर पड़ सकता है. यानी मामला सिर्फ दक्षिण अफ्रीका तक सीमित नहीं रह सकता. अरशद के लिए यह परेशानी ऐसे समय में आई है, जब उन्हें आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स की तैयारी करनी है. वह सितंबर में हंगरी में होने वाली वर्ल्ड अल्टीमेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं. इसके बाद जापान में होने वाले एशियन गेम्स में भी उनका मुकाबला देखने को मिलेगा.

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खराब फॉर्म के बाद ट्रेनिंग के लिए गए दक्षिण अफ्रीका

अरशद ने हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में निराश किया था. वह पुरुष जैवलिन थ्रो में 77.41 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ नौवें स्थान पर रहे थे. इसके बाद उनकी फिटनेस और तैयारी को लेकर सवाल उठे थे. इसी के बाद अरशद ने लाहौर में ट्रेनिंग करने के बजाय दक्षिण अफ्रीका जाकर अपने पुराने कोच टेरसियस लिबेनबर्ग के साथ काम करने का फैसला किया. कोच को भरोसा है कि अरशद जल्द ही अपनी पुरानी लय हासिल कर सकते हैं.

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