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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहिमंत बिस्वा-किरेन रिजिजू की मीटिंग, बोले- 'आप सबको पता है कि...'

हिमंत बिस्वा-किरेन रिजिजू की मीटिंग, बोले- 'आप सबको पता है कि...'

असम के मुख्यमंत्री ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की. उन्होंने अपनी इस खास मुलाकात की तस्वीरें शेयर की साथ ही बताया कि उन्होंने किस बारे में बात की.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 27 Aug 2026 08:43 AM (IST)
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केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा के बीच तीखी बयानबाजी चल रही है. दोनों किसी न किसी मुद्दे पर एक-दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं. किरेन रिजिजू ने पवन खेड़ा पर आरोप लगाया है कि असम विधानसभा चुनाव के दौरान पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनकी पत्नी रिनीकी भुइयां सरमा पर राहुल गांधी के कहने पर झूठे आरोप लगाए थे. इसी बीच किरेन रिजिजू और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मुलाकात की है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की फोटोज शेयर की हैं. उन्होंने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- आप सभी जानते हैं हमने किस बारे में बात की.

पवन खेड़ा राज्यसभा सीट के हकदार नहीं

किरेन रिजिजू ने हाल ही में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की राज्यसभा सीट पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने लिखा- कांग्रेस के 2 सीनियर नेताओं ने मुझे बताया कि राहुल गांधी जी ने पवन खेड़ा से कहा था कि वे असम चुनाव के आखिरी समय में हिमंत बिस्वा जी और मैडम रिनीकी जी पर झूठे आरोप लगाएं. जब यह झूठ उल्टा पड़ गया, तो खेड़ा को इनाम के तौर पर राज्यसभा की सीट दे दी गई, जिसके वे हकदार नहीं हैं.

पवन खेड़ा ने कही थी ये बात

कल्पना कीजिए कि राहुल जी कितनी बुरी तरह बीजेपी की चपेट में आ गए हैं. एक तरफ किरेन रिजिजू आह्वान किए बिना अर्धनग्न तैराकी के लिए भी नहीं जा सकते. वहीं दूसरी तरफ सीनियर सिटिजन गिरिराज सिंह ने खुद को 74 साल का न्यूबॉर्न बेबी कहने तक सीमित कर दिया गया है. इसके जवाब में किरेन रिजिजू ने कहा,
प्रिय पवन खेड़ा, अगर आप आधे-अधूरे कपड़ों में स्विमिंग करने की बात करेंगे, तो मैं CM हिमंत बिस्वा सरमा जी से आपके अनुशासनहीन व्यवहार की शिकायत करूंगा. क्या आप पूरे सूट और कोट पहनकर स्विमिंग करते हैं?

आप पहली बार के सांसद हैं, जिन्हें आपकी पार्टी ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है, और मैंने अब तक 8 चुनाव लड़े हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार मिल गया है. मैं अपने लोगों और फॉलोअर्स को प्रेरित करने के लिए अपने गांव वालों के साथ स्विमिंग करता हूं. जब मैं अपने लोगों के बीच होता हूं, तो मेरे मन में राहुल जी का कोई ख्याल नहीं होता. लेकिन कांग्रेसी यह कहने लगे कि मैं राहुल जी की तरह स्विमिंग नहीं कर सकता. इसलिए, मैंने जवाब दिया क्योंकि मैं ऐसी गतिविधियों के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेता. मैं हमारी विशाल नदियों में एक नैचुरल खिलाड़ी हूं. हर समय बिना वजह बदतमीज़ी न करें.

ये भी पढ़ें: नेपाल जैसा फिर हो सकता है हादसा? 47 ग्लेशियर झीलें बनीं खतरा

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 27 Aug 2026 08:43 AM (IST)
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