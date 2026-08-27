हिमंत बिस्वा-किरेन रिजिजू की मीटिंग, बोले- 'आप सबको पता है कि...'

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा के बीच तीखी बयानबाजी चल रही है. दोनों किसी न किसी मुद्दे पर एक-दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं. किरेन रिजिजू ने पवन खेड़ा पर आरोप लगाया है कि असम विधानसभा चुनाव के दौरान पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनकी पत्नी रिनीकी भुइयां सरमा पर राहुल गांधी के कहने पर झूठे आरोप लगाए थे. इसी बीच किरेन रिजिजू और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मुलाकात की है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की फोटोज शेयर की हैं. उन्होंने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- आप सभी जानते हैं हमने किस बारे में बात की.

You all know what we talked about 😉🍪@KirenRijiju pic.twitter.com/9sc7Fo4oAP — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 26, 2026

पवन खेड़ा राज्यसभा सीट के हकदार नहीं

किरेन रिजिजू ने हाल ही में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की राज्यसभा सीट पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने लिखा- कांग्रेस के 2 सीनियर नेताओं ने मुझे बताया कि राहुल गांधी जी ने पवन खेड़ा से कहा था कि वे असम चुनाव के आखिरी समय में हिमंत बिस्वा जी और मैडम रिनीकी जी पर झूठे आरोप लगाएं. जब यह झूठ उल्टा पड़ गया, तो खेड़ा को इनाम के तौर पर राज्यसभा की सीट दे दी गई, जिसके वे हकदार नहीं हैं.

पवन खेड़ा ने कही थी ये बात

कल्पना कीजिए कि राहुल जी कितनी बुरी तरह बीजेपी की चपेट में आ गए हैं. एक तरफ किरेन रिजिजू आह्वान किए बिना अर्धनग्न तैराकी के लिए भी नहीं जा सकते. वहीं दूसरी तरफ सीनियर सिटिजन गिरिराज सिंह ने खुद को 74 साल का न्यूबॉर्न बेबी कहने तक सीमित कर दिया गया है. इसके जवाब में किरेन रिजिजू ने कहा,

प्रिय पवन खेड़ा, अगर आप आधे-अधूरे कपड़ों में स्विमिंग करने की बात करेंगे, तो मैं CM हिमंत बिस्वा सरमा जी से आपके अनुशासनहीन व्यवहार की शिकायत करूंगा. क्या आप पूरे सूट और कोट पहनकर स्विमिंग करते हैं?

आप पहली बार के सांसद हैं, जिन्हें आपकी पार्टी ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है, और मैंने अब तक 8 चुनाव लड़े हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार मिल गया है. मैं अपने लोगों और फॉलोअर्स को प्रेरित करने के लिए अपने गांव वालों के साथ स्विमिंग करता हूं. जब मैं अपने लोगों के बीच होता हूं, तो मेरे मन में राहुल जी का कोई ख्याल नहीं होता. लेकिन कांग्रेसी यह कहने लगे कि मैं राहुल जी की तरह स्विमिंग नहीं कर सकता. इसलिए, मैंने जवाब दिया क्योंकि मैं ऐसी गतिविधियों के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेता. मैं हमारी विशाल नदियों में एक नैचुरल खिलाड़ी हूं. हर समय बिना वजह बदतमीज़ी न करें.

Dear Pawan Khera, I'll report to CM Himanta Biswa Sarma ji about your indiscipline conduct if you talk about half-naked swimming. Do you swim with full suit & coat?

You are a 1st term MP, nominated by your party in Rajya Sabha & I've fought 8 elections so far. That doesn't give… https://t.co/iUARG6V240 — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 25, 2026

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