ये हैं भारत में सबसे ज्यादा रीसैल वैल्यू वाले टू-व्हीलर्स, 2-3 साल बाद भी मिलती है तगड़ी कीमत!

भारत में टू-व्हीलर सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि हर घर की जरूरत होता है. जब लोग नई बाइक या स्कूटर खरीदते हैं, तो वे सिर्फ कीमत और माइलेज ही नहीं देखते, बल्कि यह भी सोचते हैं कि कुछ साल बाद इसे बेचने पर कितनी कीमत मिलेगी. खासकर 1 लाख रुपये से कम बजट में यह फैक्टर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है. Hero, Honda और Bajaj जैसे ब्रांड्स इस मामले में काफी भरोसेमंद माने जाते हैं, क्योंकि इनके वाहन लंबे समय तक चलते हैं और सेकेंड-हैंड मार्केट में इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है.

Hero Splendor और Honda Activa

Hero Splendor को भारत की सबसे भरोसेमंद बाइक माना जाता है. इसका इंजन सरल और टिकाऊ है, जिससे यह सालों तक बिना ज्यादा खर्च के चलती है. यही वजह है कि 2-3 साल बाद भी इसकी कीमत काफी अच्छी मिलती है. दूसरी तरफ Honda Activa स्कूटर सेगमेंट में सबसे पॉपुलर है. इसका स्मूथ इंजन और आसान इस्तेमाल इसे हर उम्र के लोगों के बीच पसंदीदा बनाता है. शहरों में इसकी मांग इतनी ज्यादा है कि सेकेंड-हैंड मार्केट में भी यह जल्दी बिक जाती है और अच्छा रिटर्न देती है.

Honda Shine और Bajaj Pulsar 150

अगर आप थोड़ा ज्यादा पावर और फीचर्स चाहते हैं, तो Honda Shine और Bajaj Pulsar 150 अच्छे विकल्प हैं. Honda Shine 125cc सेगमेंट में अपनी मजबूती और स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. यह बाइक लंबे समय तक चलती है और रीसेल में भी अच्छा दाम दिलाती है. वहीं Bajaj Pulsar 150 युवाओं के बीच काफी पॉपुलर है. इसका स्टाइलिश लुक और दमदार इंजन इसे सेकेंड-हैंड मार्केट में भी अट्रैक्टिव बनाता है. यही कारण है कि इसकी वैल्यू जल्दी कम नहीं होती.

Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350 सिर्फ एक बाइक नहीं, बल्कि लोगों के लिए एक भावना जैसी है. इसकी रेट्रो डिजाइन और दमदार आवाज इसे खास बनाती है. भले ही इसकी कीमत ज्यादा हो, लेकिन इस्तेमाल के बाद भी इसकी वैल्यू तेजी से कम नहीं होती. कई बार तो पुरानी Classic 350 की डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि यह अच्छी कीमत पर बिक जाती है.

कौन सा टू-व्हीलर खरीदना रहेगा सही?

अगर आप ऐसा टू-व्हीलर चाहते हैं जो कम कीमत में मिले और बाद में बेचने पर ज्यादा नुकसान न हो, तो Hero Splendor और Honda Activa सबसे सुरक्षित विकल्प हैं. वहीं Honda Shine और Pulsar 150 उन लोगों के लिए बेहतर हैं जो परफॉर्मेंस के साथ वैल्यू चाहते हैं. अगर आपको प्रीमियम और अलग एक्सपीरियंस चाहिए, तो Royal Enfield Classic 350 एक अच्छा विकल्प है.

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