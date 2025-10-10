बिहार में कितने रुपये की मिल रही Hero Splendor Plus? खरीदने से पहले जान लीजिए डिटेल्स

हीरो स्प्लेंडर प्लस दुनिया की मोस्ट-सेलिंग बाइक मानी जाती है. हर राज्य की तरह इस बाइक को बिहार की राजधानी पटना में भी खूब ज्यादा पसंद किया जा रहा है. जीएसटी कटौती के बाद अब इस नई स्प्लेंडर बाइक को खरीदना पहले से भी ज्यादा सस्ता हो गया है. आइए इस बाइक की बिहार में ऑन-रोड कीमत की डिटेल्स जान लेते हैं.

बिहार की राजधानी पटना में नई Hero Splendor Plus को 74 हजार रुपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है. इसके अलावा बाइक पर आपको 8 हजार 403 रुपये का रोड टैक्स, 6 हजार 864 रुपये RTO टैक्स और 6 हजार 864 रुपये का इंश्योरेंस अमाउंट शामिल है. इसके अलावा गाड़ी पर 299 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेगा. इन सब चार्जेस को मिलाकर हीरो स्प्लेंडर प्लस की ऑन-रोड कीमत 89 हजार 604 रुपये हो जाती है.

Hero Splendor Plus का पावरट्रेन

Hero Splendor Plus में 97.2cc BS6 Phase-2 OBD2B कंप्लायंट एयर-कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 8.02 PS पावर और 8.05 Nm टॉर्क जनरेट करता है और 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. इसकी टॉप स्पीड करीब 87 kmph है. सबसे बड़ी खासियत इसका माइलेज है. यह बाइक 70–80 kmpl का माइलेज देती है, जिससे यह अब भी भारत की सबसे फ्यूल-एफिशिएंट कम्यूटर बाइक बनी हुई है.

हीरो स्प्लेंडर प्लस का कैसा है डिजाइन?

Hero Splendor Plus का डिजाइन हमेशा से ही सिंपल और क्लासिक रहा है, जिसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं. नए मॉडल में बेहतर ग्राफिक्स और डुअल-टोन कलर ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे – हेवी ग्रे विद ग्रीन, ब्लैक विद पर्पल और मैट शील्ड गोल्ड. कॉम्पैक्ट बॉडी और हल्के वजन की वजह से यह बाइक शहर और गांव दोनों जगह चलाने के लिए आसान बनती है.

कैसे हैं Hero Splendor के फीचर्स?

हीरो स्प्लेंडर XTEC एक प्रीमियम कम्यूटर बाइक है, जो कि मॉडर्न फीचर्स से लैस है. डेली रनिंग के लिए ये बाइक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है. इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एलसीडी डिस्प्ले दिए गए हैं. इसमें मिस्ड कॉल अलर्ट, एसएमएस अलर्ट, इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं.

भारतीय बाजार में हीरो स्प्लेंडर बाइक होंडा शाइन और बजाज प्लेटिना जैसी बाइक्स को टक्कर देती है. Hero Splendor Plus का माइलेज कंपनी के अनुसार लगभग 70 किलोमीटर प्रति लीटर तक है. इसके मुकाबले, Bajaj Platina 100 का दावा किया गया माइलेज 70 से 75 किलोमीटर प्रति लीटर है.

