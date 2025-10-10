अब मुंबई में भी आ गया Uber का चलता-फिरता होटल, इस लग्जरी राइड में मिलेंगी ये सुविधाएं

राइड-शेयरिंग कंपनी Uber ने दिल्ली-एनसीआर में मोटरहोम सर्विस के बाद अब मुंबई, बेंगलुरु और पुणे में भी अपनी सेवा शुरू कर दी है. यह एक लिमिटेड एडिशन कैंपेन है, जिसके तहत ग्राहक शहर से बाहर जाने के लिए मोटरहोम बुक कर सकते हैं.

उबर की ओर से शुरू की गई ये सेवा खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो परिवार या दोस्तों के साथ सफर करते हुए घर जैसी सुविधाएं चाहते हैं. अब चलती-फिरती वैन में आपको कमरा, बाथरूम, माइक्रोवेव, मिनी फ्रिज और फोल्डेबल बेड जैसी चीजें मिलेंगी. आइए इस मोटरहोम सर्विस के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Uber Motorhome में क्या-क्या मिलेगा?

उबर की इस नई लग्जरी मोटरहोम सर्विस को खासतौर पर यात्रियों की लग्जरी ट्रिप को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है. इस मोटरहोम में चार से पांच लोग आसानी से सफर कर सकते हैं और उन्हें ट्रैवल के दौरान घर जैसी सहूलियतें मिलेंगी. इस गाड़ी में आरामदायक सोफा और कुर्सियां लगाई गई हैं, ताकि बैठने का अनुभव बेहतर हो सके. साथ ही, इसमें एक फोल्डेबल बेड भी दिया गया है, जिस पर थकान होने पर आराम से सोया जा सकता है. खाने-पीने की जरूरतों के लिए मोटरहोम में बिल्ट-इन माइक्रोवेव और मिनी फ्रिज की सुविधा भी दी गई है.

सफर को और लग्जरी बनाने के लिए यात्रियों को एक Trained Drivers और एक Helper की सर्विस भी दी जाएगी. इसके अलावा, गाड़ी की रियल टाइम ट्रैकिंग सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे यात्री ट्रैवल के हर पल पर नजर रख सकेंगे. किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए 24x7 हेल्पलाइन सपोर्ट भी मुहैया कराया गया है. ये मोटरहोम सेवा खासतौर पर उन यात्रियों के लिए बेहतर है, जो वीकेंड ट्रिप, त्योहार, फैमली फंक्शन या किसी खास अवसर पर लंबी दूरी की ट्रैवल बिना किसी असुविधा के करना चाहते हैं.

इंटरसिटी ट्रैवल के लिए उबर का विस्तार

उबर ने केवल मोटरहोम सर्विस तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि अब कंपनी ने अपनी Uber Intercity सेवा को भी पूरे भारत में विस्तार दे दिया है. अब ये सेवा 3000 से ज्यादा रूट्स पर उपलब्ध है, जिससे देश के अधिकांश शहरों के बीच ट्रैवल करना और भी आसान हो गया है. उबर की इंटरसिटी सेवा की सबसे अधिक मांग दिल्ली, आगरा, लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, बेंगलुरु और मैसूर जैसे प्रमुख शहरों में देखी जा रही है.

