ये है Splendor से ज्यादा फीचर्स वाली बजट बाइक, मिलेगी 70 kmpl माइलेज, डेली रनिंग के लिए है बेस्ट

ये है Splendor से ज्यादा फीचर्स वाली बजट बाइक, मिलेगी 70 kmpl माइलेज, डेली रनिंग के लिए है बेस्ट

Hero Passion Plus 2025 को Splendor Plus से ज्यादा फीचर्स, 70 kmpl माइलेज और किफायती कीमत के साथ 10 अप्रैल 2025 को लॉन्च किया गया था. आइए इसकी कीमत, इंजन, माइलेज और खासियत के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 21 Nov 2025 02:20 PM (IST)
हीरो की बाइक्स लंबे समय से भारतीय बाजार में अपनी किफायती माइलेज के लिए जानी जाती हैं. अगर आप Splendor Plus से ज्यादा फीचर लोडेड लेकिन और बजट में आने वाली बाइक की तलाश में हैं, तो Hero Passion Plus 2025 आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है. हाल ही में GST कट का फायदा इस बाइक को भी मिला है, जिससे इसकी कीमत और भी किफायती हो गई है. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

Hero Passion Plus 2025 की कीमत

  • साल 2025 में Hero Passion Plus केवल एक रेगुलर वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 76,691 रखी गई है. दिल्ली में इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 91,137 तक जाती है, जिसमें RTO, इंश्योरेंस और बाकी चार्जेस शामिल हैं. बजट सेगमेंट में आने के बावजूद इस बाइक में वे फीचर्स और रिफाइनमेंट मिलते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • Hero Passion Plus में 97.2cc का BS6 Phase 2B कंप्लायंट एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी से लैस है. यह इंजन 7.9 bhp की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जिससे सिटी ट्रैफिक में ये आसानी से पिकअप देती है और 0 से 60 kmph की स्पीड जल्द पकड़ लेती है. 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ उसकी टॉप स्पीड लगभग 85 kmph पहुंचती है, जो शहर की जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल सही है.

70 kmpl का माइलेज

  • Passion Plus की सबसे बड़ी खासियत इसका माइलेज है, जो 60–70 kmpl के बीच आराम से मिलता है. i3S (Idle Stop-Start) तकनीक ट्रैफिक में Fuel की बचत करती है और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाती है. इसका 11-लीटर टैंक एक बार फुल कराने पर 600 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देता है, जिससे रोजाना 40–50 किमी चलाने वाले राइडर्स के लिए यह बेहद किफायती साबित होती है.

फीचर लोडेड और कम्फर्टेबल

  • Passion Plus को 2025 में कई नए फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है. इसमें LED हेडलैंप, Digi-Analog इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, USB मोबाइल चार्जिंग, बड़ा यूटिलिटी बॉक्स और कम्फर्टेबल सीटिंग दी गई है. इसके चार कलर -ब्लैक हैवी ग्रे, ब्लैक ग्रे स्ट्राइप, स्पोर्ट रेड और ब्लैक नेक्सस ब्लू इसे स्टाइलिश लुक देते हैं. 117 किलोग्राम वजन की वजह से इसे शहर में चलाना काफी आसान है.

क्यों खरीदें Hero Passion Plus?

  • अगर आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं जो माइलेज में बेहतरीन हो, फीचर्स में अपडेटेड हो और मेंटेनेंस में हल्की पड़े, तो Hero Passion Plus आपके लिए बेहतर ऑप्शन है. ये Splendor Plus की तुलना में ज्यादा फीचर्स, बेहतर प्रैक्टिकलिटी और मॉडर्न डिजाइन के साथ आती है.

Published at : 21 Nov 2025 02:20 PM (IST)
Tags :
Hero Passion Plus Hero Passion Plus 2025 Passion Plus Vs Splendor Plus Affordable Bike
