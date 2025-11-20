Hyundai Exter से Tata Punch तक: ये हैं 10 लाख से कम की टॉप माइलेज कारें, देखें लिस्ट

भारत में पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों के बीच कार खरीदारों की सोच बदल दी है. अब लोग कार चुनते समय सबसे पहले माइलेज को देखते हैं. खासकर 10 लाख रुपये तक के बजट में अच्छी माइलेज, स्टाइलिश डिजाइन और मॉडर्न फीचर्स वाली कारें काफी डिमांड में हैं. ऐसे बजट सेगमेंट में मारुति से लेकर हुंडई और टाटा जैसी कंपनियां अपनी किफायती और माइलेज-फ्रेंडली कारें पेश कर रही हैं. आइए इन कारें की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं.

Maruti Suzuki Celerio

मारुति सुजुकी सेलेरियो लंबे समय से बेहतर माइलेज-चाहने वाले खरीदारों की पसंद रही है. इसका शुरुआती LXi MT वेरिएंट 4.69 लाख रुपये से शुरू होता है. पेट्रोल मॉडल लगभग 26.6 km/l का माइलेज देता है, जबकि CNG वेरिएंट 35.12 km/kg तक का माइलेज देता है. असल शहर की ड्राइविंग में भी यह कार पेट्रोल में लगभग 22–24 km/l और CNG में 30–32 km/kg तक आराम से दे देती है.

Maruti Suzuki Wagon R

मारुति वैगन आर की पॉपुलेरिटी की बड़ी वजह इसका स्पेशियस केबिन और मजबूत माइलेज है. 4.98 लाख रुपये से शुरू होने वाली यह कार 26.1 km/l तक का माइलेज देती है. इसका टॉल बॉय डिजाइन शहर के ट्रैफिक में ड्राइविंग को आसान बनाता है, जबकि अंदर का स्पेस इसे फैमिली-फ्रेंडली बनाता है.

Maruti Alto K10

यदि आपका बजट कम है और आप पहली कार खरीद रहे हैं, तो Alto K10 बेहद सही विकल्प है. 3.69 लाख रुपये की शुरुआती कीमत और 24.8 km/l माइलेज इसे एंट्री-लेवल सेगमेंट में सबसे प्रैक्टिकल कारों में शामिल करते हैं. इसकी कॉम्पैक्ट बॉडी, हल्की ड्राइव और कम खर्च में चलने वाला इंजन इसे युवाओं और छोटे परिवारों के लिए बेहतर बनाते हैं.

Hyundai Exter

यदि आप SUV जैसी कार चाहते हैं, लेकिन बजट 10 लाख से कम है, तो Hyundai Exter बेहतरीन विकल्प है. 5.68 लाख रुपये कीमत और 19 km/l माइलेज के साथ यह बेहतर डिजाइन, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और फीचर-रिच इंटीरियर पेश करती है. यह उन लोगों के लिए है जो स्टाइल और माइलेज दोनों चाहते हैं.

Tata Punch

टाटा पंच भारत की सबसे पसंदीदा माइक्रो SUVs में शामिल है. लगभग 6 लाख रुपये की शुरुआती कीमत और 18 km/l माइलेज के साथ यह सेफ्टी , स्टाइल और परफॉर्मेंस का मजबूत पैकेज बन जाती है. इसकी बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी रेटिंग इसे छोटे परिवारों के लिए एक बेहतर विकल्प बनाती है.

ये भी पढ़ें

2025 Hyundai Venue या Kia Syros, फीचर्स के मामले में कौन है ज्यादा बेहतर? खरीदने से पहले जानें सबकुछ