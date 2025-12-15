हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फुल टैंक में चलती है 700 KM, 55 हजार की ये बाइक Shine और Splendor को देती है टक्कर

Affordable Bike For Daily Use: अगर आप डेली अप-डाउन के लिए सस्ती बाइक की तलाश कर रहे हैं तो हीरो एचएफ डीलक्स आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Updated at : 15 Dec 2025 01:03 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप डेली अप-डाउन के लिए किसी ऐसी बाइक की तलाश में हैं जो सस्ती होने के साथ ही अच्छा माइलेज भी दे तो यह खबर आपके काम आ सकती है. भारतीय बाजार में मौजूद Hero HF Deluxe एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है. ये बाइक Hero Splendor Plus और Honda Shine को टक्कर देती है और कम मेंटेनेंस और हल्के वजन के लिए जानी जाती है. आइए Hero HF Deluxe की कीमत और खासियत के बारे में जान लेते हैं.

Hero HF Deluxe की एक्स-शोरूम कीमत 55 हजार 992 रुपये से शुरू होकर 66 हजार 382 रुपये तक जाती है. हालांकि इसके डीलक्स प्रो वेरिएंट की कीमत 68 हजार 485 रुपये हैं. इस बाइक की कीमत बेहद किफायती रखी गई है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए आइडियल साबित हो सकती है.

कैसा है बाइक का डिजाइन और फीचर्स? 

Hero HF Deluxe के डिजाइन की बात की जाए तो यह बेहद आकर्षक और मॉडर्न लुक वाली बाइक है. इसकी स्टाइलिश बॉडी इसे और ज्यादा बेहतर लुक देती है. बाइक की सीट काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और वजन हल्का होने के चलते इसे आसानी से चलाया जा सकता है.

हीरो एचएफ डीलक्स के फीचर्स की बात की जाए तो इसमें बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जिसका सस्पेंशन सिस्टम काफी अच्छा है. बाइक में आपको डिजिटल मीटर, इग्निशन सिस्टम और बेहतर हैंडलिंग के लिए ट्यूबलेस टायर मिलता है.

Hero HF Deluxe का इंजन

Hero HF Deluxe में 97.2cc का एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक सिंगल-सिलेंडर, OHC तकनीक वाला इंजन मिलता है. ट्रांसमिशन के लिए इसमें 4-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. जोकि काफी शानदार शिफ्टिंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है. हीरो की इस डेली कम्यूटर बाइक को 9.6 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ पेश किया गया है.

हीरो एचएफ डीलक्स को एक बार फुल कराने पर 700 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है. इसके साथ ही कंपनी ने Hero HF Deluxe Pro को कई शानदार और नए फीचर्स के साथ लॉन्च किया है. इस बाइक में i3S तकनीक दी गई है, जिससे फ्यूल की बचत होती है.

कितनी है राइवल बाइक्स की कीमत?

इंडियन मार्केट में हीरो एचएफ डीलक्स होंडा शाइन और हीरो स्प्लेंडर को टक्कर देती है. Honda Shine की एक्स-शोरूम कीमत 79 हजार 352 रुपये तो वहीं हीरो स्प्लेंडर प्लस की एक्स-शोरूम कीमत 73 हजार 902 रुपये है. 

Published at : 15 Dec 2025 01:03 PM (IST)
Hero HF Deluxe Honda Shine Hero Splendor Affordable Bike
