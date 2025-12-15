एक्सप्लोरर
Hybrid अवतार में जल्द लॉन्च होगी Kia Seltos, इन पॉपुलर SUVs से होगा मुकाबला, जानें कीमत
Kia Seltos Hybrid की भारत में लॉन्च डेट सामने आ गई है. इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन पर बेस्ड हाइब्रिड सिस्टम दिया जा सकता है, आइए इसके हाइब्रिड इंजन, कीमत और फीचर्स के बारे में जानते हैं.
किआ ने साफ कर दिया है कि भारत में बिकने वाली सेल्टोस SUV को हाइब्रिड इंजन के साथ लाया जाएगा. किआ इंडिया के सीनियर अधिकारी अतुल सूद ने बताया है कि कंपनी का फोकस साफ है और वह सेल्टोस में हाइब्रिड पावरट्रेन जरूर पेश करेगी. उनका कहना है कि किफायती कीमत के लिए हाइब्रिड से जुड़े पार्ट्स भारत में ही बनाए जाएंगे. माना जा रहा है कि Kia Seltos Hybrid को 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है.
पहले से मौजूद है Seltos Hybrid
- सेल्टोस के लिए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कोई नई बात नहीं है. इसकी पहली जनरेशन पहले ही साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे देशों में हाइब्रिड इंजन के साथ बेची जा चुकी है. भारत में आने वाली सेल्टोस हाइब्रिड भी इसी एक्सपीरियंस पर बेस्ड होगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन पर आधारित हाइब्रिड सिस्टम दिया जा सकता है, जो अच्छा माइलेज और स्मूथ ड्राइव देने में मदद करेगा. हालांकि कंपनी ने अभी इसके पूरे इंजन की जानकारी शेयर नहीं की है.
लॉन्च से पहले आ सकती है दूसरी हाइब्रिड SUV
- किआ ने यह भी संकेत दिए हैं कि सेल्टोस हाइब्रिड से पहले भारत में कंपनी की एक और हाइब्रिड SUV लॉन्च हो सकती है. माना जा रहा है कि यह SUV Kia Sorento हो सकती है, जो प्रीमियम सेगमेंट में आएगी. इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर और MG ग्लॉस्टर जैसी बड़ी SUVs से होगा. इसके बाद ही सेल्टोस हाइब्रिड को बाजार में उतारा जाएगा.
कीमत तय करने में लोकलाइजेशन होगा अहम
- Kia Seltos Hybrid की अनुमानित कीमत करीब 11 लाख रुपये से शुरू होकर 20 लाख रुपये तक जा सकती है. कंपनी चाहती है कि हाइब्रिड गाड़ियां आम लोगों तक पहुंच सकें, इसलिए बैटरी और मोटर जैसे पार्ट्स का भारत में निर्माण जरूरी माना जा रहा है. किआ का टारगेट है कि 2030 तक उसकी कुल बिक्री में 25 फीसदी हिस्सा हाइब्रिड गाड़ियों का हो.
