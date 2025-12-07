हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में लॉन्च हुई Harley Davidson X440T, मिलेंगे कई बेहतरीन फीचर्स, जानें कीमत

भारत में लॉन्च हुई Harley Davidson X440T, मिलेंगे कई बेहतरीन फीचर्स, जानें कीमत

Harley Davidson X440T भारत में लॉन्च हो गई है. इसमें 440cc इंजन, 27bhp पावर, TFT क्लस्टर, राइडिंग मोड्स और कई नए फीचर्स मिलते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 07 Dec 2025 04:42 PM (IST)
Preferred Sources

Harley Davidson ने भारतीय बाजार में अपनी नई मोटरसाइकिल X440T लॉन्च कर दी है. यह मौजूदा X440 का नया और ज्यादा स्टाइलिश वेरिएंट है, जिसे 400cc सेगमेंट की बढ़ती पॉपुलेरिटी को देखते हुए पेश किया गया है. इसका डिजाइन, फीचर्स और इंजन परफॉर्मेंस इसे इस सेगमेंट में एक प्रीमियम ऑप्शन बनाते हैं. बाइक के लॉन्च के बाद राइडर्स में इसकी कीमत और क्षमताओं को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है.

हार्ले का नया स्टाइल-फोकस्ड वेरिएंट

  • Harley Davidson ने X440T को खास उन लोगों के लिए बनाया है, जो क्लासिक हार्ले लुक के साथ एक मॉडर्न, स्पोर्टी स्टाइल चाहते हैं. यह X440 का ही अपडेटेड वेरिएंट है, लेकिन इसका डिजाइन पहले से ज्यादा आकर्षक और आक्रामक दिखाई देता है. भारतीय बाजार में X440 पहले ही सफल रहा है, और नया X440T उस पॉपुलेरिटी को और आगे ले जाने की कोशिश करता है.

इंजन पहले जैसा दमदार

  • X440T में वही 440cc इंजन मिलता है जो स्टैंडर्ड मॉडल में दिया गया था. यह इंजन 27 BHP की पावर और 38 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो शहर और हाईवे दोनों में बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है जो स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस देता है. इस नए वेरिएंट का वजन बढ़कर 192 किलो हो गया है, लेकिन फिर भी बाइक अच्छी स्टेबिलिटी और कंट्रोल बनाए रखती है.

मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाई सेफ्टी

  • Harley Davidson ने X440T को कई एडवांस फीचर्स के साथ पेश किया है, जिससे यह 400cc श्रेणी में काफी प्रीमियम महसूस होती है. बाइक में LED हेडलाइट, TFT डिस्प्ले, राइड-बाय-वायर थ्रोटल, रेन और रोड मोड, स्विचेबल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा 18-इंच अलॉय व्हील, USD फ्रंट फोर्क और दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक के साथ डुअल-चैनल ABS इसे और सुरक्षित बनाते हैं. 

भारत में युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई बाइक

  • Harley Davidson के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कोल्जा रेबस्टॉक ने बताया कि X440 की सफलता ने कंपनी को भारत में नई दिशा दी है. X440T खास तौर पर नई पीढ़ी के राइडर्स के लिए बनाई गई है, जो स्टाइल, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन चाहते हैं. इससे साफ है कि कंपनी भारत में अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

X440T की शुरूआती कीमत कितनी है?

  • Harley Davidson X440T की एक्स-शोरूम कीमत 2.79 लाख रखी गई है. यह कीमत इसे 400cc सेगमेंट में एक प्रीमियम लेकिन वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प बनाती है. Harley X440T का सीधा मुकाबला Triumph Speed 400, Bajaj Dominar 400, Royal Enfield Scram 411 और KTM Duke 390 जैसी पॉपुलर बाइक्स से होगा. हालांकि इन बाइक्स में परफॉर्मेंस मजबूत है, लेकिन Harley Davidson का ब्रांड और इसका प्रीमियम लुक X440T को भीड़ से अलग बनाता है.

क्या X440T आपके लिए सही विकल्प है?

  • अगर आप ऐसी बाइक चाहते हैं जिसमें पावर, स्टाइल, प्रीमियम ब्रांड और एडवांस टेक्नोलॉजी-all in one मिले, तो Harley Davidson X440T एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है. इसका दमदार इंजन, मॉडर्न फीचर्स और खास डिजाइन इसे 400cc सेगमेंट की सबसे आकर्षक बाइक्स में से एक बनाते हैं.

Published at : 07 Dec 2025 04:41 PM (IST)
