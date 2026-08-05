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हिंदी न्यूज़ऑटो50 हजार की डाउन पेमेंट पर Dzire खरीदें तो हर महीने कितनी EMI?

50 हजार की डाउन पेमेंट पर Dzire खरीदें तो हर महीने कितनी EMI?

Dzire on EMI:अगर आपके पास फुल पेमेंट का बजट नहीं है, तब भी आप फाइनेंस प्लान के जरिए Dzire को घर ला सकते हैं. सिर्फ 50 हजार की डाउन पेमेंट देकर बाकी रकम मंथली EMI के जरिए देनी होगी. 

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 05 Aug 2026 01:43 PM (IST)
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अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक ऐसी कार खरीदना चाहते हैं जो किफायती होने के साथ ही शानदार माइलेज देती हो और मेंटेनेंस का खर्च भी कम हो तो Maruti Dzire आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है. भारतीय बाजार में यह सेडान कई सालों से सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल रही है.

अगर आपके पास फुल पेमेंट का बजट नहीं है, तब भी आप आसान फाइनेंस प्लान के जरिए Dzire को घर ला सकते हैं. सिर्फ 50 हजार रुपये की डाउन पेमेंट देकर बाकी रकम मंथली EMI के जरिए चुका सकते हैं. 

कितनी है गाड़ी की कीमत?

  • Maruti Dzire की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 6.25 लाख रुपये से शुरू होती है. दिल्ली में इसके बेस वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत करीब 7.09 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. इस ऑन-रोड कीमत में एक्स-शोरूम कीमत के अलावा RTO फीस, इंश्योरेंस और दूसरे जरूरी चार्ज भी शामिल होते हैं. अगर आप कार खरीदते समय 50 हजार रुपये डाउन पेमेंट करते हैं, तो बाकी रकम बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर चुकाई जा सकती है.

कितना लोन मिल जाएगा?

  • अगर कार की ऑन-रोड कीमत करीब 7.09 लाख रुपये है और आप 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट कर देते हैं तो आपको करीब 6.60 लाख रुपये का कार लोन लेना होगा. इसके बाद आपकी EMI इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कितने सालों के लिए लोन लेते हैं और बैंक कितना ब्याज वसूलता है. अगर बैंक 9.8 फीसदी सालाना ब्याज दर पर लोन देता है तो अलग-अलग टाइम के हिसाब से EMI भी अलग-अलग होगी.
  • आप 4 साल यानी 48 महीनों के लिए कार लोन लेते हैं तो आपको हर महीने करीब 16,696 रुपये की EMI चुकानी पड़ सकती है. इस टाइम के दौरान आपकी कुल ब्याज राशि कम होगी, लेकिन किस्त थोड़ी ज्यादा रहेगी.
  • अगर आप EMI का बोझ कम रखना चाहते हैं और 5 साल यानी 60 महीनों का लोन चुनते हैं तो आपकी EMI करीब 13,975 रुपये हो सकती है. हालांकि, लंबे टाइम के कारण कुल ब्याज का भुगतान थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा. 

50 हजार की डाउन पेमेंट पर Dzire खरीदें तो हर महीने कितनी EMI?

कितनी खास है मारुति डिजायर?

  • Maruti Dzire की सबसे बड़ी ताकत इसकी बेहतरीन माइलेज और कम मेंटेनेंस कॉस्ट है. यही वजह है कि यह कार निजी ग्राहकों के साथ-साथ टैक्सी ऑपरेटर्स के बीच भी काफी पॉपुलर है. इसके अलावा Dzire का नया डिजाइन पहले से ज्यादा प्रीमियम और आकर्षक हो गया है. कार का केबिन भी पहले के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न बनाया गया है.
  • Maruti Dzire में 1.2 लीटर Z-Series, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और स्मूद ड्राइविंग के लिए तैयार किया गया है. यह इंजन मैनुअल और AMT (ऑटोमैटिक) दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ मौजूद है. जो ग्राहक कम फ्यूल खर्च चाहते हैं, उनके लिए कंपनी CNG वेरिएंट भी मौजूद कराती है. CNG मॉडल कम रनिंग कॉस्ट की वजह से काफी पसंद किया जाता है.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

  • Maruti Dzire को पहले के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम फीचर्स के साथ पेश किया गया है. इसमें कई आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, जिनकी वजह से Dzire अब पहले से ज्यादा प्रीमियम और तकनीक से लैस सेडान बन गई है.
  • Dzire में सेफ्टी के लिए भी कई जरूरी फीचर्स शामिल किए गए हैं. इसमें 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट और 3-पॉइंट सीट बेल्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. इन मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स की वजह से यह कार शहर और हाईवे दोनों जगह सेफ ड्राइविंग का भरोसा देती है.

50 हजार की डाउन पेमेंट पर Dzire खरीदें तो हर महीने कितनी EMI?

  • अगर आपका बजट 7 से 10 लाख रुपये के बीच है और आप ऐसी कार चाहते हैं जो कम खर्च में चले, बेहतरीन माइलेज दे, फीचर्स से भरपूर हो और जिसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी हो तो Maruti Suzuki Dzire एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकती है.
  • सिर्फ 50 हजार रुपये की डाउन पेमेंट देकर इस कार को घर लाया जा सकता है और बाकी रकम आसान EMI में चुकाई जा सकती है. यही वजह है कि आज भी Dzire भारतीय ग्राहकों की सबसे भरोसेमंद और पॉपुलर सेडान कारों में गिनी जाती है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 05 Aug 2026 01:43 PM (IST)
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