हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTata Tiago या Maruti Celerio, GST कटौती के बाद कौन-सी गाड़ी मिल रही सस्ती? जानें डिटेल्स

Tata Tiago या Maruti Celerio, GST कटौती के बाद कौन-सी गाड़ी मिल रही सस्ती? जानें डिटेल्स

Tata Tiago vs Maruti Celerio: अगर आप टाटा टियागो और मारुति सेलेरियो में से किसी एक गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो यहां हम आपको दोनों गाडि़यों की कीमत, माइलेज और फीचर्स के बारे में जानते हैं.च

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 20 Oct 2025 01:21 PM (IST)
Preferred Sources

जीएसटी कटौती के बाद भारतीय बाजार में हैचबैक की कीमतें काफी कम हो गई हैं. अगर आप भी डेली अप-डाउन के लिए किसी किफायती हैचबैक की तलाश में हैं तो आपके लिए Maruti Celerio और Tata Tiago, दो अच्छे ऑप्शन्स साबित हो सकते हैं. आइए इन दोनों गाड़ियों की कीमत, फीचर्स, सेफ्टी और माइलेज के बारे में जानते हैं ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि कौन-सी गाड़ी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है? 

GST कटौती के बाद Maruti Celerio की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.70 लाख रुपये हो गई है जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 7.05 लाख रुपये है. वहीं Tata Tiago की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.57 लाख रुपये तो इसके टॉप-वेरिएंट की कीमत 8.75 लाख रुपये है. 

टाटा टियागो और मारुति सेलेरियो का माइलेज

Tata Tiago CNG का कंपनी की ओर से दावा किया गया माइलेज मैनुअल मोड में 26.49 km/kg और ऑटोमैटिक मोड में 28 km/kg है. हालांकि, रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में यह औसतन 24–25 km/kg देता है, जो शहरी ट्रैफिक के लिए किफायती है. वहीं, Maruti Celerio CNG का क्लेम्ड माइलेज 35.60 km/kg है. यह आंकड़ा इसे फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में काफी आगे रखता है. डेली कम्यूटर्स के लिए यह बड़ा फायदा साबित हो सकता है, खासकर तब जब फ्यूल की कीमतें बढ़ती जा रही हों.

कैसे हैं फीचर्स और इंटीरियर? 

Tiago CNG एक फीचर-पैक्ड कार है. इसमें LED DRL के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प, 10.25 इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और AMT ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है. इसके अलावा, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के कारण बूट स्पेस भी अन्य CNG कारों से ज्यादा है. Celerio CNG भी एक आधुनिक टच देता है, जिसमें 7-इंच टचस्क्रीन, Apple CarPlay, Android Auto, पुश-बटन स्टार्ट, और पावर विंडो मिलते हैं. हालांकि, इसमें न तो AMT ऑप्शन है और न ही बूट स्पेस में उतनी सुविधा जितनी टियागो देती है.

कौन-सी गाड़ी ज्यादा सेफ? 

सेफ्टी के मामले में Tata Tiago CNG को ग्लोबल NCAP से 4-स्टार रेटिंग मिल चुकी है. इसमें डुअल एयरबैग, ABS, EBD, रियर कैमरा, CNG लीक डिटेक्शन सिस्टम और माइक्रो-स्विच जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं. वहीं Maruti Celerio CNG अब 6 एयरबैग्स के साथ आती है, जो एक बड़ी अपग्रेड है. हालांकि, इसका क्रैश टेस्ट रिकॉर्ड उतना मजबूत नहीं है जितना टियागो का है. इसलिए सुरक्षित ड्राइविंग के लिहाज से टियागो अब भी एक कदम आगे है.

यह भी पढ़ें:-

नए फीचर्स के साथ अपडेट हुई Suzuki Jimny, अब मिलेंगे बेहतर सेफ्टी और लग्जरी इंटीरियर 

Published at : 20 Oct 2025 01:21 PM (IST)
Tags :
Tata Tiago Maruti Celerio Tata Tiago Vs Maruti Celerio GST Reforms 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
चुनाव 2025
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
बॉलीवुड
Diwali 2025: इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
Advertisement

वीडियोज

Diwali 2025 : दिवाली पर जवानों के बीच पीएम मोदी | Goa | INS Vikrant | ABP News
Diwali 2025: कतई न चूकें! दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का सही समय क्या है? |ABPLIVE
KHESARI LAL YADAV कभी फुटपाथ पर लगाते थे ठेला, अब करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं! | ABPLIVE
UP Politics: Yogi के 'दोनों डिप्टी' नाराज हैं? | ABP News | CM Yogi | UP News | Diwali 2025
Bihar Election 2025: महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस बरकरार | Congress | RJD
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
चुनाव 2025
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
बॉलीवुड
Diwali 2025: इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
विश्व
Trump Tariff: 'अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो...', डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी और टैरिफ लगाने की धमकी
'अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो...', ट्रंप ने फिर दी और टैरिफ लगाने की धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
ब्यूटी
ऑयली और स्टिकी डैंड्रफ स्कैल्प वालों के लिए परफेक्ट हेयर केयर रूटीन, जानें बेस्ट टिप्स
ऑयली और स्टिकी डैंड्रफ स्कैल्प वालों के लिए परफेक्ट हेयर केयर रूटीन, जानें बेस्ट टिप्स
रिलेशनशिप
टूटते रिश्तों की चाबी है ये 5 प्यार जताने के तरीके, जानें कैसे करें दिल जीतने की शुरुआत?
टूटते रिश्तों की चाबी है ये 5 प्यार जताने के तरीके, जानें कैसे करें दिल जीतने की शुरुआत?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget