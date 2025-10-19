हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नए फीचर्स के साथ अपडेट हुई Suzuki Jimny, अब मिलेंगे बेहतर सेफ्टी और लग्जरी इंटीरियर

Suzuki Jimny को नए फीचर्स, 9-इंच टचस्क्रीन और एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट किया गया है. आइए जानें 2025 जिम्नी में क्या-क्या बदलाव हुए हैं और इसकी कितनी कीमत है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 19 Oct 2025 05:23 PM (IST)
Preferred Sources

Suzuki Jimny का इतिहास लगभग 50 साल पुराना है. इसे पहली बार 1970 में LJ10 नाम से लॉन्च किया गया था. उस समय यह एक छोटी और हल्की 4×4 ऑफ-रोड कार थी, जिसमें 359cc टू-स्ट्रोक इंजन दिया गया था. यह जापान की पहली बड़े पैमाने पर बनी मिनी ऑफ-रोड कार थी, जिसने अपनी मजबूत परफॉर्मेंस से लोगों का ध्यान खींचा था. आइए इसके नए अपडेट पर नजर डालते हां.

कैसी है 2025 Suzuki Jimny?

  • Suzuki ने अब अपनी 3-डोर Jimny में हल्के अपडेट किए हैं. इसका क्लासिक बॉक्सी लुक पहले जैसा ही रखा गया है, क्योंकि यही इसकी पहचान है. कंपनी ने इस बार इसे और मॉडर्न और टेक-फ्रेंडली बनाने पर ध्यान दिया है. जापान में मिलने वाले नैरो-बॉडी केई वर्जन और रेगुलर वर्जन का शेप वही है. केई वर्जन में चौड़े फेंडर नहीं हैं, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट कम करने के लिए अब मिरर के नीचे छोटे सब-मिरर जोड़े गए हैं, जिससे कार चलाना और भी आसान हो गया है.

नई टेक्नोलॉजी और बेहतर इंटीरियर

  • नई Jimny के इंटीरियर में अब कई बदलाव किए गए हैं. इसके एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अब एक 4.2-इंच कलर डिस्प्ले दिया गया है, जो रियल-टाइम ड्राइविंग जानकारी दिखाता है. हाई ट्रिम वेरिएंट में अब नया 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जोड़ा गया है, जो पहले से ज्यादा तेज, यूजर-फ्रेंडली और कनेक्टिविटी ऑप्शंस से लैस है. लोअर वेरिएंट में पहले जैसा डैशबोर्ड डिजाइन रखा गया है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में सुधार किया गया है. इन अपडेट्स के बाद Jimny का केबिन अब पहले से ज्यादा लग्जरी,मॉडर्न और यूथफुल महसूस होता है.

सेफ्टी फीचर्स हुए और एडवांस्ड

  • Suzuki ने नई Jimny में सुरक्षा फीचर्स को और बेहतर बनाया है. अब इसमें Dual Sensor Brake Support 2, Lane Departure Prevention, Automatic High Beam Assist, और Road Sign Recognition System जैसे एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं. ऑटोमैटिक वेरिएंट्स में अब Adaptive Cruise Control और Rear False Start Prevention भी शामिल हैं, जो लंबे सफर और ट्रैफिक दोनों में ड्राइवर की सुरक्षा को और बढ़ाते हैं.

पहले जैसा है इंजन और परफॉर्मेंस

  • नई Jimny के इंजन लाइनअप में कोई बदलाव नहीं किया गया है. कई वर्जन में पहले की तरह 658cc टर्बोचार्ज्ड थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 63hp पावर देता है. वहीं, Jimny Sierra वर्जन में 1.5-लीटर फोर-सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 103hp पावर जनरेट करता है. दोनों वर्जन में 5-स्पीड मैनुअल और 4-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प मौजूद हैं.

कीमत

  • अपडेटेड Suzuki Jimny 2025 अब जापान में बिक्री के लिए उपलब्ध है. Narrow-body Kei वर्जन की शुरुआती कीमत लगभग ¥1,918,400 (करीब ₹11.18 लाख) है. वहीं Jimny Sierra की कीमत ¥2,385,900 (करीब 13.91 लाख) रखी गई है.

Published at : 19 Oct 2025 05:23 PM (IST)
Auto News Safety Features Suzuki Jimny Engine New Jimny 2025
Embed widget