इस दिवाली GST कट के बाद Maruti Swift मिल रही कितनी सस्ती? इन गाड़ियों को देती है टक्कर

अगर आप इस दिवाली मारुति स्विफ्ट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए शानदार मौका साबित हो सकता है. कंपनी इस महीने यानी अक्टूबर 2025 में अपनी इस पॉपुलर हैचबैक पर 57 हजार 500 रुपये का डिस्काउंट ऑफर कर रही है. इसके अलावा जीएसटी कटौती के बाद इसकी कीमत और ज्यादा कम हो गई हैं.

Autocar की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2025 में Maruti Swift के ZXi पेट्रोल MT, AMT और CNG मॉडल्स पर अधिकतम 57 हजार 500 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है. इसके LXI ट्रिम पर बचत 42 हजार 500 रुपये तक हो सकती है. इसमें 10 हजार रुपये तक का कैश डिस्काउंट और 15 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस या 25 हजार रुपये तक का स्क्रैपेज बोनस शामिल है.

अब कितनी रह गई Maruti Swift की कीमत?

अब Maruti Swift के LXi पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की कीमत 5.79 लाख रुपये से शुरू होती है. इसके अलावा ZXi Plus Dual Tone AMT की कीमत 8.80 लाख रुपये एक्स-शोरूम है. स्विफ्ट का माइलेज 32.85 km/kg है, जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली प्रीमियम हैचबैक बनाती है. स्विफ्ट की इस नई कार का डिजाइन बोल्ड और स्पोर्टी लुक के साथ आता है. स्विफ्ट सीएनजी तीन वेरिएंट्स के साथ मार्केट में मौजूद है.

मारुति स्विफ्ट के नए मॉडल में Z-सीरीज ड्यूल VVT इंजन है, जो कम CO2 एमीशन के साथ 101.8 Nm टॉर्क जेनरेट करता है, जिससे शहरों में ड्राइविंग बेहतर होती है. इस नई स्विफ्ट S-CNG को तीन वेरिएंट्स में पेश किया गया है - V, V(O) और Z. इन सभी वेरिएंट्स में 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया है.

कैसे हैं Maruti Swift के फीचर्स?

मारुति की नई स्विफ्ट S-CNG में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा, इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट, वायरलेस चार्जर, स्प्लिट रियर सीट्स, 7-इंच का स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम और सुजुकी कनेक्ट जैसे नए फीचर्स भी शामिल हैं. यह गाड़ी हुंडई ग्रैंड आई10 निओस, टाटा टियागो, मारुति बलेनो, टोयोटा ग्लैंजा और टाटा पंच जैसी प्रीमियम और कॉम्पैक्ट हैचबैक कारों को टक्कर देती है.

