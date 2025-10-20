भारतीय बाजार में Honda SP125 और Bajaj Pulsar 125 पॉपुलर बाइक्स हैं. जीएसटी कटौती के बाद दोनों बाइक्स की कीमतें कम हो गई हैं. अगर आप डेली रनिंग के लिए स्टाइलिश और बढ़िया माइलेज देने वाली बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो आप इन दोनों में से किसी एक बाइक को खरीदने पर विचार कर सकते हैं. आइए इन दोनों बाइक्स की डिटेल्स जानते हैं.

जीएसटी कटौती के बाद Honda SP125 की नई एक्स-शोरूम कीमत अब 85 हजार 564 रुपये से लेकर 94 हजार रुपये के बीच है. वहीं Bajaj Pulsar 125 की कीमत अब 79 हजार 48 रुपये से लेकर 86 हजार 444 रुपये के बीच है. आइए दोनों बाइक्स के पावरट्रेन और माइलेज के बारे में जानते हैं.

Honda SP 125 की पावर और माइलेज

होंडा की इस बाइक में 123.94cc सिंगल-सिलेंडर BS 6, OBD2 कंपलिएंट PGM-FI इंजन मिलता है. जो 8kW की पावर और 10.9 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है. कंपनी के मुताबिक, होंडा की यह बाइक एक लीटर पेट्रोल में 65 किलोमीटर तक चल सकती है. अगर आप एक बार टंकी फुल करा लेते हैं तो करीब 700 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं. Honda SP 125 में फुली डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट, रियल-टाइम फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस-टू-एम्प्टी, गियर पोजिशन, USB चार्जिंग पोर्ट, साइलेंट स्टार्ट और LED हेडलाइट जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Bajaj Pulsar N125 का पावरट्रेन

Bajaj Pulsar N125 बाइक में 124.45cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 11.8 bhp की पावर और 11 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. बाइक में 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जो स्मूथ राइडिंग देता है. इसकी ARAI-सर्टिफाइड माइलेज 64.75 kmpl है. 12 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ यह बाइक फुल टैंक में लगभग 600 किलोमीटर की रेंज तय कर सकती है. Bajaj Pulsar 125 में डिजिटल क्लस्टर, स्प्लिट सीट ऑप्शन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB चार्जिंग, हैलोजन हेडलाइट जैसे फीचर्स मिलते हैं.

यह भी पढ़ें:-

KL Rahul ने खरीदा चलता-फिरता होटल! लग्जरी इलेक्ट्रिक कार देती है इतनी रेंज, जानिए कीमत