अब ऑल्टो नहीं बल्कि ये है देश की सबसे सस्ती कार, GST कटौती के बाद कीमत हुई 3.49 लाख रुपये

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने एरिना और नेक्सा डीलरशिप पर बिकने वाली सभी कारों की नई कीमतों को लेकर घोषणा कर दी है. कंपनी ने ग्राहकों को बड़ा सरप्राइज देते हुए कीमतों को 1.30 लाख रुपये तक घटा दिए हैं. कमाल की बात यह है कि नई कीमतें आने के बाद अब कंपनी के लिए ऑल्टो K10 से भी ज्यादा सस्ता एक मॉडल बन गई है.

सरकार के नए जीएसटी 2.0 का असर मारुति की कारों पर ऐसा हुआ कि अब एस-प्रेसो की नई एंट्री लेवल कार बन गई है. इस माइक्रो एसयूवी की नई शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत अब 3.49 लाख रुपये है. कमाल की ये बात है कि ऑल्टो की नई कीमत 3.69 लाख रुपये है. यानी दोनों के बीच 20 हजार रुपये का अंतर है.

Maruti S-Presso का माइलेज

मारुति एस-प्रेसो 8 वेरिएंट्स में आती है, जिसमें बेस मॉडल STD और टॉप वेरिएंट VXI CNG शामिल हैं. इसमें 1-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 68PS पावर और 90Nm टॉर्क जेनरेट करता है. यह 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों में उपलब्ध है, जबकि CNG वर्जन सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स में आता है. Maruti S-Presso पेट्रोल वेरिएंट में 24.12 से 25.30 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG वेरिएंट में 32.73 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक माइलेज देने का दावा करती है.

मारुति एस-प्रेसो के फीचर्स

मारुति एस-प्रेसो में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कीलेस एंट्री, सेमी-डिजिटल क्लस्टर, डुअल एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट, और ABS+EBD जैसे फीचर्स मिलते हैं. कम बजट में बेहतर माइलेज और फीचर्स चाहने वालों के लिए Maruti S-Presso एक भरोसेमंद विकल्प बन चुकी है. मारुति एस प्रेसो के माइलेज की बात की जाए तो इसके पेट्रोल MT वेरिएंट का माइलेज 24kmpl, पेट्रोल MT का माइलेज 24.76kmpl और सीएनजी वेरिएंट का माइलेज 32.73 किमी/किलोग्राम है.

