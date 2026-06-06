बारिश में गाड़ी फंसना बड़ी मुसीबत, जलभराव में भी आसानी से चल सकती हैं ये 5 SUVs

मानसून का मौसम शुरू होते ही कार चलाना पहले की तुलना में थोड़ा चुनौती भरा हो जाता है. कई शहरों में सड़कों पर पानी भर जाता है, गड्ढे दिखाई नहीं देते और कई जगहों पर सड़कें भी खराब हो जाती हैं. ऐसे में छोटी कारों की तुलना में SUV ज्यादा बेहतर ऑप्शन साबित होती हैं क्योंकि इनमें ग्राउंड क्लीयरेंस ज्यादा होता है. इसका मतलब है कि कार का निचला हिस्सा जमीन से ज्यादा ऊंचाई पर रहता है, जिससे पानी भरी सड़कों और खराब रास्तों पर चलने में आसानी होती है. यही वजह है कि बारिश के मौसम में SUV की मांग बढ़ जाती है.

Tata Nexon

अगर आप कम बजट में ऐसी SUV खरीदना चाहते हैं जो मानसून में भी बिना ज्यादा परेशानी के चल सके तो बाजार में कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं. इनमें टाटा नेक्सन सबसे पॉपुलर गाड़ियों में से एक है. यह कार अपनी मजबूत बॉडी, शानदार सेफ्टी और हाई ग्राउंड क्लीयरेंस के लिए जानी जाती है. बारिश के दौरान जब सड़क पर पानी भर जाता है या गड्ढे आ जाते हैं तब भी यह आसानी से चल सकती है.इसके अलावा इसमें कई मॉडर्न फीचर्स और आरामदायक केबिन भी मिलता है, जिससे लंबी यात्राएं भी आसान हो जाती हैं.

Kia Sonet

किआ सोनेट भी मानसून के लिए एक बेहतरीन SUV मानी जाती है. इसका डिजाइन आकर्षक है और इसमें कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. हाई ग्राउंड क्लीयरेंस की वजह से यह खराब सड़कों पर भी आसानी से चल सकती है. साथ ही इसका केबिन काफी प्रीमियम महसूस होता है, जिससे परिवार के साथ सफर करना और भी आरामदायक बन जाता है.

Renault Kiger

रेनॉल्ट काइगर उन ग्राहकों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो कम कीमत में SUV फील चाहते हैं. इसकी ऊंची बॉडी और अच्छी ग्राउंड क्लीयरेंस बारिश के मौसम में काफी मददगार साबित होती है. शहर की सड़कों पर रोजाना इस्तेमाल के साथ-साथ यह कार खराब रास्तों पर भी अच्छा प्रदर्शन करती है. इसके अलावा इसकी कीमत भी कई दूसरी गाड़ियों की तुलना में कम है, जिससे यह बजट ग्राहकों के लिए आकर्षक बन जाती है.

Nissan Magnite

निसान मैग्नाइट भी कम बजट वाली पॉपुलर SUV है. इसका डिजाइन मॉडर्न है और इसमें अच्छी-खासी ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है. बारिश के मौसम में पानी भरी सड़कों पर यह कार ज्यादा आत्मविश्वास देती है. इसके साथ ही इसमें मिलने वाले फीचर्स और आरामदायक इंटीरियर इसे एक अच्छा फैमिली ऑप्शन बनाते हैं.

Mahindra XUV 3XO

महिंद्रा XUV 3XO भी इस सूची में एक मजबूत दावेदार है.महिंद्रा की यह SUV मजबूत निर्माण, अच्छी सुरक्षा और शानदार रोड प्रेजेंस के लिए जानी जाती है.ऊंची बैठने की पोजीशन के कारण ड्राइवर को सड़क का बेहतर दृश्य मिलता है, जो बारिश के दौरान काफी उपयोगी साबित होता है.इसके अलावा इसमें कई एडवांस फीचर्स और आधुनिक तकनीक भी मिलती है,

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