INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोइलेक्ट्रिक कार का बैटरी पैक क्यों हो जाता है खराब, जानिए डैमेज होने से बचाने के लिए क्या करें?

इलेक्ट्रिक कार का बैटरी पैक क्यों हो जाता है खराब, जानिए डैमेज होने से बचाने के लिए क्या करें?

EV Battery Pack: अगर किसी खराब क्वालिटी वाले लोकल या कंपनी की ओर से मंजूर न किए गए चार्जर का इस्तेमाल किया जाए तो बैटरी और उसके मैनेजमेंट सिस्टम पर असर पड़ सकता है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 21 Jul 2026 06:39 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच लोग अब इलेक्ट्रिक कार और स्कूटर की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं. हालांकि, EV खरीदने वाले कई लोगों के मन में बैटरी को लेकर सवाल रहते हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चार्जिंग के दौरान बैटरी पैक खराब हो सकता है, ऐसा क्यों होता है और अगर बैटरी में खराबी आ जाए तो उसे ठीक कराने में कितना खर्च आता है?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, EV बैटरी खराब होने की सबसे बड़ी वजह गलत तरीके से चार्जिंग करना हो सकती है. अगर गाड़ी को बार-बार फास्ट चार्जर से चार्ज किया जाए, लंबे समय तक 100 फीसदी चार्ज पर रखा जाए या पूरी तरह 0 प्रतिशत तक डिस्चार्ज होने दिया जाए तो बैटरी पर ज्यादा दबाव पड़ता है. इसके अलावा ज्यादा गर्मी में लगातार चार्जिंग करने से भी बैटरी कैपेसिटी -धीरे कम हो सकती है.

भूलकर भी न करें ये गलतियां

चार्जिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाला चार्जर भी बेहद जरूरी होता है. अगर किसी खराब क्वालिटी वाले लोकल या कंपनी की ओर से मंजूर न किए गए चार्जर का इस्तेमाल किया जाए तो बैटरी और उसके मैनेजमेंट सिस्टम पर असर पड़ सकता है. चार्जिंग के समय वोल्टेज में उतार-चढ़ाव या बिजली की तकनीकी समस्या भी बैटरी को नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए हमेशा कंपनी की ओर से सुझाए गए चार्जर और सेफ चार्जिंग पॉइंट का ही इस्तेमाल करना चाहिए.

बैटरी की सेहत पर मौसम का भी बड़ा असर पड़ता है. बहुत ज्यादा गर्म वातावरण में लगातार चार्जिंग करने से बैटरी का तापमान बढ़ सकता है, जबकि ज्यादा ठंड में चार्जिंग करने से भी उसकी कैपेसिटी प्रभावित हो सकती है. इसी कारण कार निर्माता बैटरी को सेफ रखने के लिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करते हैं, जो तापमान और चार्जिंग प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं.

आपके लिए ये चीजें करना जरूरी

अगर बैटरी पैक में किसी तरह की खराबी आ जाती है, तो उसकी मरम्मत का खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि समस्या कितनी बड़ी है. कई मामलों में केवल कुछ सेल बदलने से काम चल जाता है, जिससे खर्च कम आता है. लेकिन अगर पूरा बैटरी पैक बदलना पड़े, तो इसकी लागत काफी ज्यादा हो सकती है. 

बैटरी को लंबे समय तक अच्छी हालत में रखने के लिए कुछ आसान बातों का ध्यान रखना चाहिए. जैसे, हमेशा सही चार्जर का यूज करें, जरूरत न होने पर बार-बार फास्ट चार्जिंग से बचें, गाड़ी को लंबे समय तक पूरी तरह चार्ज या पूरी तरह डिस्चार्ज अवस्था में न छोड़ें और अगर संभव हो तो छायादार या ठंडी जगह पर चार्ज करें. समय-समय पर सर्विस सेंटर से गाड़ी की जांच कराना भी फायदेमंद रहता है.

यह भी पढ़ें:- Ather ला रहा अपना सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, Hero करने जा रही 1000 करोड़ का निवेश 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 21 Jul 2026 06:38 AM (IST)
Tags :
Electric Car Auto News EV Charging EV Battery Pack
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
इलेक्ट्रिक कार का बैटरी पैक क्यों हो जाता है खराब, जानिए डैमेज होने से बचाने के लिए क्या करें?
इलेक्ट्रिक कार का बैटरी पैक क्यों हो जाता है खराब, जानिए डैमेज होने से बचाने के लिए क्या करें?
ऑटो
Best Selling 7 Seater Car:देश की सबसे सस्ती 7 सीटर, 2026 की छमाही में बनी बेस्ट सेलिंग कार
देश की सबसे सस्ती 7 सीटर, 2026 की छमाही में बनी बेस्ट सेलिंग कार
ऑटो
सिर्फ 25 लोग ही खरीद पाएंगे रॉयल एनफील्ड की ये बाइक, जानिए क्यों हैं इतनी ज्यादा खास?
सिर्फ 25 लोग ही खरीद पाएंगे रॉयल एनफील्ड की ये बाइक, जानिए क्यों हैं इतनी ज्यादा खास?
ऑटो
कहीं आप नई के बदले टेस्ट ड्राइव वाली कार तो नहीं चला रहे? इस मामले में डीलर पर 9 लाख का जुर्माना
कहीं आप नई के बदले टेस्ट ड्राइव वाली कार तो नहीं चला रहे? यहां डीलर पर 9 लाख का जुर्माना
Advertisement

वीडियोज

DGP की '​मौत मिस्ट्री'!
BMW F 450 GS Ride Review | The best premium bike ?
Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट
Ramayana ट्रेलर में Yash पड़े भारी, Ranbir Kapoor भी छाए
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सिक्किम में भूस्खलन-गैस रिसाव के बाद सुरंग में फंसे 27 मजदूर, राहत और बचाव अभियान जारी
सिक्किम में भूस्खलन-गैस रिसाव के बाद सुरंग में फंसे 27 मजदूर, राहत और बचाव अभियान जारी
इंडिया
सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच सोनम वांगचुक का आया बड़ा बयान, बोले - 'मैं अपना उपवास...'
सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच सोनम वांगचुक का आया बड़ा बयान, बोले - 'मैं अपना उपवास...'
बॉलीवुड
'इसका कोई मतलब नहीं है...', CJP के प्रदर्शन पर हेमा मालिनी का बड़ा बयान, स्टूडेंट्स को दी सलाह
'इसका कोई मतलब नहीं है...', CJP के प्रदर्शन पर हेमा मालिनी का बड़ा बयान, स्टूडेंट्स को दी सलाह
बिहार
CJP के प्रदर्शन और लाठीचार्ज पर रोहिणी आचार्य ने कही दिल जीत लेने वाली बात, 'सरकार को…'
CJP के प्रदर्शन और लाठीचार्ज पर रोहिणी आचार्य ने कही दिल जीत लेने वाली बात, 'सरकार को…'
क्रिकेट
शमी और सिराज के समर्थन में आया दिग्गज, गौतम गंभीर एंड मैनेजमेंट को जमकर लताड़ा; जानें क्या कहा
शमी और सिराज के समर्थन में आया दिग्गज, गौतम गंभीर एंड मैनेजमेंट को जमकर लताड़ा
बिहार
खान सर के 'जीजा' वाले बयान पर होगी कार्रवाई? BJP भड़की, पार्टी MLA ने कहा - 'बिहार में…'
खान सर के 'जीजा' वाले बयान पर होगी कार्रवाई? BJP भड़की, पार्टी MLA ने कहा - 'बिहार में…'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: जौहर यूनिवर्सिटी विवाद में कूदे सपा नेता! मोहिबुल्लाह से लेकर अखिलेश तक, कैसे बनाया राजनीतिक मुद्दा?
जौहर यूनिवर्सिटी विवाद में खपे सपा नेता! मोहिबुल्ला से लेकर अखिलेश तक, कैसे बना राजनीतिक मुद्दा
इंडिया
CJP के प्रदर्शन पर राहुल गांधी बोले, 'सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती, जवाबदेही जरूर तय की जाएगी'
CJP के प्रदर्शन पर राहुल गांधी बोले, 'सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती, जवाबदेही जरूर तय की जाएगी'
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget