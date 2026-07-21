कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में जमकर बवाल हुआ. सीजेपी ने जंतर-मंतर के बाद संसद की तरफ मार्च किया और इसी के बाद बवाल शुरू हो गया. प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर से लेकर कनॉटप्लेस तक कई जगहों पर बवाल किया. इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने बवाल करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस ने तोड़फोड़, सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने समेत कई मामलों को लेकर एक्शन किया है.

दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट थाने में हिंसा को लेकर एफआईआर दर्ज की है. पुलिस पर हमला, सरकारी संपत्तियों को नुकसान और तोड़फोड़ समेत अलग-अलग धराओं में एफआईआर दर्ज हुई है. अहम बात यह भी है कि इस प्रदर्शन के दौरान 118 पुलिसकर्मी घायल हुए. वहीं 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारी भी जख्मी हुए.

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