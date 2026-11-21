पैट कमिंस न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान बने रहेंगे. 2018 में हुए बॉल टेम्परिंग को लेकर ताजा बहस के बीच कई लोगों को लग रहा था कि कहीं कमिंस पर एक्शन लेते हुए उन्हें कप्तानी से न हटा दिया जाए. शुक्रवार को सिडनी में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष डेविड बून और मुख्य कार्यकारी टॉड ग्रीनबर्ग ने कमिंस से मुलाकात की.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्टेटमेंट जारी कर बताया कि उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें "कमिंस की भलाई, टीम के लिए जरूरी समर्थन और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली आगामी सीरीज शामिल थी. बोर्ड ने कमिंस को टेस्ट कप्तान के रूप में अपना पूरा समर्थन दिया है. यह बयान तब आया है, जब जोश हेजलवुड ने कहा था कि अगर कप्तान बदला जाता है तो वह अपने संन्यास के बारे में सोच सकते हैं.

डेविड बून ने कहा, "इस कठिन दौर में हम धैर्य और लगन के साथ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम सबकी बातें सुनना और उनसे सीखना चाहते हैं. इसी उद्देश्य से हमने इस हफ्ते एक स्वतंत्र फोरम की घोषणा की है. बोर्ड सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को उनकी बात रखने के लिए प्रोत्साहित करता है. हम जल्द ही इसके लिए नियम और शर्तें जारी करेंगे."

बून ने आगे कहा, "हमने पैट कमिंस को अपना समर्थन दिया है." 2018 के दक्षिण अफ्रीका दौरे की घटनाओं से प्रभावित लोगों के प्रति चिंता जताते हुए उन्होंने कहा, "हमने उससे सबक लिया है. हमें टीम और उस संस्कृति पर गर्व है, जिसे कमिंस और टीम के अन्य कप्तानों ने पिछले 8 सालों में विकसित किया है. कमिंस की ईमानदारी पर उठे किसी भी आरोप को हम पूरी तरह खारिज करते हैं."

बता दें कि इसी महीने उस्मान ख्वाजा की किताब 'सब्र' आई, जिसमें दावा किया गया था कि 2018 में हुए बॉल टेंपरिंग के बारे में पूरी टीम को पता था. उन्होंने इसकी सामूहिक जिम्मेदारी लेने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. कमिंस ने प्रेस कांफ्रेंस कर इसे पूरी तरह झूठ बताया.

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