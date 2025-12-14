75 साल की उम्र में भी रजनीकांत भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में गिने जाते हैं. तमिल, तेलुगू, हिंदी, कन्नड़ और हॉलीवुड फिल्मों तक में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुके रजनीकांत आज भी बॉक्स ऑफिस की गारंटी माने जाते हैं. कहा जाता है कि वह एक फिल्म के लिए 150 से 250 करोड़ रुपये तक फीस लेते हैं. भले ही उनकी लाइफस्टाइल काफी सादा हो, लेकिन लग्जरी कारों के मामले में उनका टेस्ट बेहद खास है. आइए उनके शाही कार कलेक्शन पर नजर डालते हैं.

Rolls-Royce Phantom से दिखती है शाही पसंद

रजनीकांत के गैराज में Rolls-Royce Phantom जैसी अल्ट्रा लग्जरी सेडान मौजूद है. इस कार की कीमत 9 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जाती है. Phantom अपनी शानदार डिजाइन, आरामदायक सीट्स और बेहद शांत केबिन के लिए जानी जाती है. यह कार दुनिया की सबसे प्रीमियम कारों में से एक मानी जाती है और रजनीकांत की शख्सियत पर पूरी तरह फिट बैठती है.

Bentley और Rolls-Royce Ghost भी हैं कलेक्शन में

रजनीकांत के पास Bentley Mulsanne भी है, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपये से ज्यादा है. यह कार बहुत ही कम लोगों के पास देखने को मिलती है. इसके अलावा उनकी गैराज में Rolls-Royce Ghost भी मौजूद है, जिसकी कीमत लगभग 8 करोड़ रुपये है. यह कार आराम और पावर का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मानी जाती है.

Lamborghini Urus से दिखता है स्पोर्टी अंदाज

लग्जरी सेडान के साथ-साथ रजनीकांत को परफॉर्मेंस SUV भी पसंद हैं. उनके पास Lamborghini Urus है, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपये से ज्यादा है. यह SUV तेज रफ्तार, दमदार इंजन और स्पोर्टी लुक के लिए जानी जाती है. Urus बताती है कि रजनीकांत को स्पीड और स्टाइल दोनों पसंद हैं.

G-Wagon और BMW X5 भी शामिल

रजनीकांत के कार कलेक्शन में Mercedes G-Wagon भी शामिल है, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपये से ज्यादा है. यह SUV अपनी मजबूत बॉडी और रॉयल लुक के लिए मशहूर है. इसके अलावा उनके पास BMW X5 भी है, जिसकी कीमत एक करोड़ रुपये से ऊपर है. यह SUV आराम और परफॉर्मेंस का बेहतरीन मेल मानी जाती है.

ये भी पढ़ें: Wagon R से लेकर Tata Punch तक, ये हैं 10 लाख रुपये से कम में मिलने वाली माइलेज कारें, जानें डिटेल्स