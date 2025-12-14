भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते लोग अब केवल स्टाइल और फीचर्स नहीं, बल्कि माइलेज को अहम मानने लगे हैं. अगर आपका बजट 10 लाख रुपये है तो आपके लिए मार्केट में कई बेहतरीन ऑप्शन मौजूद हैं. ये गाड़ियां शानदार फ्यूल एफिशिएंसी के साथ कम्फर्ट और मॉडर्न डिजाइन के साथ आती हैं. आइए इन गाड़ियों के बारे में जानते हैं.

Maruti Suzuki Alto K10

अगर आप पहली बार कार खरीद रहे हैं और बजट सीमित है, तो Alto K10 एक शानदार चुनाव है. इसकी कीमत 3.7 लाख से शुरू होती है और यह करीब 24.8 km/l का माइलेज देती है. Alto K10 कॉम्पैक्ट साइज, कम मेंटेनेंस और आसान हैंडलिंग के कारण नए ड्राइवर्स के बीच काफी पॉपुलर है. यह ऑफिस जाने या शहर में रोजमर्रा के छोटे सफर के लिए एक भरोसेमंद और सस्ती कार है.

Maruti Suzuki Wagon R

Maruti Wagon R भारत की सबसे भरोसेमंद और पॉपुलर फैमिली कारों में से एक है. लगभग 5 लाख की शुरुआती कीमत पर मिलने वाली यह कार 26.1 km/l का माइलेज देती है. इसकी हाई सीटिंग पोजिशन, बड़ी केबिन स्पेस और बेहतर बनाती है. Maruti Wagon R शहर के ट्रैफिक में भी बेहद आसान ड्राइविंग अनुभव देती है, इसलिए यह कई लोगों की ऑल-राउंडर पसंद बनी हुई है.

Hyundai Exter

जो लोग स्टाइल और माइलेज दोनों चाहते हैं, उनके लिए Hyundai Exter एक शानदार ऑप्शन है. यह कार लगभग 5.7 लाख की शुरुआती कीमत में मिलती है और 19 km/l तक का माइलेज देती है. Exter अपने मॉडर्न SUV लुक, High ग्राउंड क्लियरेंस और फीचर-रिच इंटीरियर के कारण युवाओं की पसंद बन रही है. यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बजट में SUV जैसा लुक और फील चाहते हैं.

Tata Punch

Tata Punch भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली माइक्रो SUVs में से एक है. इसका बेस मॉडल लगभग 6 लाख में आता है और यह करीब 18 km/l का माइलेज देती है. Punch अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के लिए जानी जाती है. इसमें प्रीमियम इंटीरियर, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और हाइट-एडजस्टेबल सीट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. यह छोटे परिवारों के लिए एक सुरक्षित, स्टाइलिश और भरोसेमंद SUV है.

