भारत के मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन, यूट्यूबर और स्ट्रीमर समय रैना ने इस धनतेरस पर अपनी जिंदगी में एक नया लग्जरी चैप्टर जोड़ लिया है. उन्होंने अपने गैरेज में हाई-एंड लग्जरी MPV Toyota Vellfire को शामिल किया है. इस कार की कीमत लगभग 1.26 करोड़ (एक्स-शोरूम) है. दरअसल, समय रैना अपनी चेस स्ट्रीम्स, मजेदार कंटेंट और यंग ऑडियंस के बीच पॉपुलैरिटी के लिए जाने जाते हैं. लेकिन इस बार उन्होंने अपनी नई लग्जरी राइड से फैंस को चौंका दिया है.

सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी नई कार की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा -“Dream come true.” उनके फैंस ने कमेंट सेक्शन में शुभकामनाओं की बाढ़ ला दी. किसी ने लिखा, “अब वो कार में बैठकर चेस खेलेंगे,” जबकि कुछ ने मजाक में कहा ,“कॉमेडी से कमाई का मजा अब दिख रहा है!” आइए इस कार की फीचर्स पर नजर डालते हैं.

Toyota Vellfire

Toyota Vellfire भारतीय बाजार में एक प्रीमियम लग्जरी MPV के रूप में जानी जाती है. इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कम्फर्ट, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस को एक साथ चाहते हैं. ये कार बाहर से जितनी शानदार और एलीगेंट दिखती है, अंदर से उतनी ही लग्जरी और आरामदायक है. इसका इंटीरियर किसी प्राइवेट जेट जैसा महसूस होता है. कार में कैप्टन सीट्स, इलेक्ट्रिक रिक्लाइनिंग सिस्टम, मसाज फंक्शन, एंबियंट लाइटिंग और प्रीमियम लेदर सीटें दी गई हैं. इन फीचर्स की वजह से Toyota Vellfire एक मोबाइल लाउंज जैसी लगती है, जिसमें सफर हमेशा रॉयल और रिलैक्सिंग महसूस होता है.

Toyota Vellfire का इंजन और परफॉर्मेंस

Toyota Vellfire में 2.5-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन दिया गया है जो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ काम करता है. ये इंजन E-CVT ट्रांसमिशन के साथ आता है और लगभग 190hp की पावर देता है. ये हाइब्रिड सिस्टम स्मूद ड्राइविंग अनुभव के साथ-साथ बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और कम कार्बन एमिशन भी देता है.

Vellfire का साइज और सेफ्टी फीचर्स

Toyota Vellfire का साइज भी इसे एक कम्फर्ट-क्लास MPV बनाता है. इसकी लंबाई 5,005 मिमी, चौड़ाई 1,850 मिमी, और ऊंचाई 1,950 मिमी है, जबकि व्हीलबेस 3,000 मिमी का है. इस वजह से कार के दूसरी और तीसरी रो में भी शानदार स्पेस मिलता है. सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, ABS और EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, और लेन डिपार्चर अलर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इन सभी फीचर्स की वजह से Toyota Vellfire न सिर्फ लग्जरी, बल्कि सेफ्टी के मामले में भी बेस्ट इन क्लास है.

सेलेब्रिटीज की पसंद क्यों है Toyota Vellfire?

बता दें कि Toyota Vellfire को भारत में अक्सर फिल्म स्टार्स, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन की पसंदीदा कार माना जाता है. इसकी साइलेंट केबिन, कम्फर्टेबल राइड क्वालिटी और प्रीमियम फीचर्स इसे लंबे सफर के लिए परफेक्ट बनाते हैं. शाहरुख खान, रणबीर कपूर और अल्लू अर्जुन जैसे कई स्टार्स इस कार का इस्तेमाल करते हैं. अब समय रैना भी इस एलीट क्लब का हिस्सा बन गए हैं.

ये भी पढ़ें: सिर्फ 1,999 रुपये की डाउन पेमेंट पर घर लाएं Hero Splendor! राइवल बाइक्स कितनी सस्ती?