हिंदी न्यूज़ऑटोसिर्फ 1,999 रुपये की डाउन पेमेंट पर घर लाएं Hero Splendor! राइवल बाइक्स कितनी सस्ती?

सिर्फ 1,999 रुपये की डाउन पेमेंट पर घर लाएं Hero Splendor! राइवल बाइक्स कितनी सस्ती?

Hero Splendor Plus: बाइक में में 97.2cc BS6 Phase-2 OBD2B कंप्लायंट एयर-कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 8.02 PS पावर और 8.05 Nm टॉर्क जनरेट करता है और 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 19 Oct 2025 09:46 AM (IST)
Preferred Sources

Hero Splendor देश की मोस्ट-सेलिंग बाइक है. इस दिवाली नई स्प्लेंडर खरीदने का बेहतरीन ऑफर है. Hero MotoCorp ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी देते हुए बताया कि Splendor Plus समेत तमाम गाड़ियां इस दिवाली बेहतरीन डिस्काउंट के साथ मिल रही है. 

इस दिवाली छूट के साथ मिल रही बाइक्स में Hero Splendor से लेकर Xtreme 125 तक के नाम शामिल हैं. इन बाइक्स पर कंपनी की ओर से कैश डिस्काउंट, लो डाउन पेमेंट और कैशबैक ऑफर किया जा रहा है. इस दिवाली हीरो अपने ग्राहकों को नई बाइक और स्कूटर पर 5 हजार 500 रुपये तक की बचत का मौका दे रही है.ऐसे में टू-व्हीलर को अच्छी छूट के साथ घर लाया जा सकता है.

इसके अलावा फाइनेंस प्रक्रिया भी पहले से काफी आसान हो गई है. अब सिर्फ आप 1,999 रुपये की शुरुआती डाउन पेमेंट के साथ कंपनी की बाइक या स्कूटर घर ला सकते हैं. ये ऑफर उन लोगों के लिए है, जो दिवाली पर नई बाइक या स्कूटर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं. ऐसे में अगर आप कंपनी की मोस्ट-सेलिंग बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसे भी डाउन पेमेंट पर खरीद सकते हैं. 

Hero Splendor Plus का इंजन और माइलेज

Hero Splendor Plus में 97.2cc BS6 Phase-2 OBD2B कंप्लायंट एयर-कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 8.02 PS पावर और 8.05 Nm टॉर्क जनरेट करता है और 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. इसकी टॉप स्पीड करीब 87 kmph है. सबसे बड़ी खासियत इसका माइलेज है. यह बाइक 70–80 kmpl का माइलेज देती है, जिससे यह अब भी भारत की सबसे फ्यूल-एफिशिएंट कम्यूटर बाइक बनी हुई है.

दूसरी बाइक्स कितनी सस्ती? 

बजट राइडर्स के लिए Hero HF Deluxe भी एक अच्छा विकल्प हो सकती है. इसकी शुरुआती कीमत GST कट के बाद 60 हजार 738 रुपये है और इस पर 5 हजार 805 रुपये तक की छूट का फायदा मिलने वाला है. वहीं, 125cc सेगमेंट में भरोसेमंद इंजन और आरामदायक परफॉर्मेंस के साथ Honda Shine 125 85,590 से शुरू होती है और इसमें ग्राहकों को 7,443 तक की बचत होगी. सबसे ज्यादा फायदा Honda SP 125 पर मिलेगा, जिसकी शुरुआती कीमत 93 हजार 247 रुपये है और इस पर 8 हजार 447 रुपये तक की छूट दी जा रही है.

Dhanteras पर कार खरीदने का कर रहे प्लान? 6 लाख के बजट में मिलेंगी Tata से लेकर Renault की दमदार कारें 

Published at : 19 Oct 2025 09:46 AM (IST)
