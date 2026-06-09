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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या पेट्रोल कार के मुकाबले जल्दी घिस जाते हैं EV के टायर, जानें इसमें कितनी हकीकत?

क्या पेट्रोल कार के मुकाबले जल्दी घिस जाते हैं EV के टायर, जानें इसमें कितनी हकीकत?

EV vs Petrol Cars Tyres: क्या इलेक्ट्रिक कारों के टायर पेट्रोल कारों के मुकाबले जल्दी घिस जाते हैं. इस सवाल का जवाब कई लोगों को हैरान कर सकता है. जानिए इसके पीछे की असली वजह और सच्चाई.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 09 Jun 2026 04:13 PM (IST)
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EV vs Petrol Cars Tyres: इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और इसके साथ ही लोगों के मन में कई सवाल भी उठ रहे हैं. ऐसा ही एक सवाल EV यानी इलेक्ट्रिक कारों के टायरों को लेकर है. कई लोगों का मानना है कि इलेक्ट्रिक कार के टायर पेट्रोल या डीजल कारों के मुकाबले ज्यादा तेजी से घिस जाते हैं. सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी इस विषय को लेकर कई तरह की चर्चाएं देखने को मिलती हैं. लेकिन क्या यह बात पूरी तरह सही है.

दरअसल इसका जवाब सिर्फ हां या ना में नहीं दिया जा सकता. टायर की लाइफ कई चीजों पर निर्भर करती है, जिनमें वाहन का वजन, ड्राइविंग स्टाइल, सड़क की स्थिति और टायर की गुणवत्ता शामिल है. EV और पेट्रोल कारों के बीच कुछ तकनीकी अंतर जरूर हैं, जो टायर घिसने की रफ्तार को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए इस विषय की पूरी सच्चाई समझना जरूरी है.

ज्यादा वजन और तेज टॉर्क बन सकते हैं वजह

इलेक्ट्रिक कारों में बड़ी बैटरी पैक लगी होती है, जिसके कारण उनका कुल वजन आम पेट्रोल कारों की तुलना में ज्यादा हो सकता है. ज्यादा वजन का असर सीधे टायरों पर पड़ता है और इससे टायर पर दबाव बढ़ जाता है. इसके अलावा EV में मोटर से तुरंत टॉर्क मिलता है. यानी एक्सीलेटर दबाते ही कार तेजी से गति पकड़ती है. अगर चालक बार-बार तेज एक्सीलेरेशन करता है तो टायरों का घिसाव बढ़ सकता है.

यही कारण है कि कुछ मामलों में EV के टायर अपेक्षाकृत जल्दी घिसते हुए दिखाई दे सकते हैं. हालांकि यह हर वाहन और हर चालक पर समान रूप से लागू नहीं होता. आज कई कंपनियां खास तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ऐसे टायर तैयार कर रही हैं जो ज्यादा वजन और टॉर्क को बेहतर तरीके से संभाल सकें.

यह भी पढ़ें: अब पेट्रोल-डीजल नहीं बल्कि फ्लेक्स फ्यूल से दौड़ेगी Tata Punch, टेस्टिंग के दौरान आई सामने

सही ड्राइविंग और देखभाल से बढ़ सकती है टायर लाइफ

विशेषज्ञों का कहना है कि केवल इलेक्ट्रिक वाहन होने से टायर जल्दी खराब नहीं हो जाते. यदि वाहन को संतुलित तरीके से चलाया जाए और टायरों की नियमित देखभाल की जाए तो उनकी लाइफ काफी बेहतर रह सकती है. समय-समय पर टायर प्रेशर जांचना, व्हील अलाइनमेंट करवाना और टायर रोटेशन कराना बेहद जरूरी होता है. इसके अलावा अचानक तेज एक्सीलेरेशन और हार्ड ब्रेकिंग से बचने पर भी टायर लंबे समय तक चलते हैं.

आधुनिक EV में कई स्मार्ट सिस्टम भी दिए जा रहे हैं जो ऊर्जा बचाने के साथ टायरों पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को कम करने में मदद करते हैं. इसलिए यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि EV के टायर हमेशा पेट्रोल कारों की तुलना में जल्दी घिसते हैं. असल फर्क वाहन के इस्तेमाल और रखरखाव के तरीके से पड़ता है.

यह भी पढ़ें: भारत पर Honda का बढ़ा भरोसा, कॉस्ट घटाने के लिए अपनाएगी भारतीय सप्लायर्स का फॉर्मूला

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 09 Jun 2026 04:13 PM (IST)
Tags :
Electric Cars Petrol Cars EV Tyres Tyre Wear
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