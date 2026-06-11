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हिंदी न्यूज़ऑटोGreen Tax क्या है और किन वाहन मालिकों को देना पड़ता है? जानिए पूरा नियम

Green Tax क्या है और किन वाहन मालिकों को देना पड़ता है? जानिए पूरा नियम

Green Tax Rule: ग्रीन टैक्स पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर लगाया जाता है. जानिए यह टैक्स क्यों लिया जाता है, किन वाहनों पर लागू होता है और इसके पीछे क्या उद्देश्य है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 11 Jun 2026 02:28 PM (IST)
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Green Tax Rule: अगर आपके पास पुरानी कार या कमर्शियल वाहन है, तो ग्रीन टैक्स के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है. पिछले कुछ वर्षों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने पुराने वाहनों के लिए कई नए नियम लागू किए हैं. इन्हीं में से एक Green Tax भी है. कई वाहन मालिकों को यह समझ नहीं आता कि यह टैक्स आखिर क्यों लिया जाता है और किन वाहनों पर लागू होता है. 

दरअसल ग्रीन टैक्स का उद्देश्य सड़कों पर चल रहे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों की संख्या को कम करना और लोगों को नए तथा पर्यावरण के अनुकूल वाहनों की ओर प्रोत्साहित करना है. यह टैक्स वाहन की उम्र, प्रकार और उसके उपयोग के आधार पर लगाया जाता है. अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराने जा रहे हैं, तो ग्रीन टैक्स से जुड़े नियमों की जानकारी पहले से होना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

किन वाहनों पर लगता है ग्रीन टैक्स?

ग्रीन टैक्स मुख्य रूप से पुराने वाहनों पर लागू किया जाता है. आमतौर पर 15 साल से पुराने कमर्शियल वाहनों और 15 साल या उससे अधिक पुराने कुछ निजी वाहनों पर यह नियम लागू हो सकता है. हालांकि इसकी सटीक व्यवस्था अलग-अलग राज्यों में थोड़ी अलग हो सकती है. जब कोई वाहन फिटनेस टेस्ट पास करके दोबारा रजिस्ट्रेशन या फिटनेस नवीनीकरण के लिए जाता है, तब Green Tax वसूला जा सकता है. 

इसका मकसद ऐसे वाहनों के उपयोग को नियंत्रित करना है जो आधुनिक वाहनों की तुलना में अधिक प्रदूषण फैलाते हैं. कुछ विशेष श्रेणी के वाहन जैसे कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले वाहन या कुछ सरकारी सेवाओं से जुड़े वाहन इस नियम से छूट भी प्राप्त कर सकते हैं. इसलिए वाहन मालिकों को अपने राज्य के नियमों की जानकारी जरूर रखनी चाहिए.

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क्यों जरूरी माना जाता है यह टैक्स?

ग्रीन टैक्स को केवल अतिरिक्त शुल्क के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे पर्यावरण संरक्षण से भी जोड़ा जाता है. पुराने इंजन वाली गाड़ियां अक्सर अधिक धुआं और हानिकारक गैसें छोड़ती हैं. इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है और पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ता है. सरकार का मानना है कि इस टैक्स से लोग पुराने वाहनों की जगह नए और कम प्रदूषण वाले वाहन खरीदने के लिए प्रेरित होंगे. 

इससे सड़क परिवहन को अधिक स्वच्छ और आधुनिक बनाने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा ग्रीन टैक्स से मिलने वाली राशि का उपयोग पर्यावरण सुधार और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कार्यों में भी किया जा सकता है. अगर आपके पास पुराना वाहन है तो उसके फिटनेस, रजिस्ट्रेशन और ग्रीन टैक्स से जुड़े नियमों की समय-समय पर जांच करते रहना जरूरी है. इससे आप किसी भी कानूनी परेशानी और अतिरिक्त जुर्माने से बच सकते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 11 Jun 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
Green Tax Road Tax Vehicle Tax Old Vehicle Rules
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