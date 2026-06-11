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हिंदी न्यूज़ऑटो60 हजार में बुलेट और 45 हजार में Splendor, जानिए कहां आपको बेहद सस्ती मिल जाएंगी बाइक्स?

60 हजार में बुलेट और 45 हजार में Splendor, जानिए कहां आपको बेहद सस्ती मिल जाएंगी बाइक्स?

Second Hand Bikes: सेकेंड हैंड बाइक खरीदते समय केवल कम कीमत देखकर फैसला नहीं करना चाहिए. कार के डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस, सर्विस रिकॉर्ड और इंजन की स्थिति की अच्छी तरह जांच करना जरूरी होता है.

By : क़मरजहां | Updated at : 11 Jun 2026 01:10 PM (IST)
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आज के समय में नई बाइक या स्कूटर खरीदना हर किसी के लिए आसान नहीं है. लगातार बढ़ती कीमतों के चलते कई लोग सेकेंड हैंड गाड़ियों की ओर रुख कर रहे हैं. खासकर छात्र, युवा और ऐसे लोग जो कम बजट में अपनी कार खरीदना चाहते हैं, उनके लिए पुरानी बाइक और स्कूटर एक अच्छा ऑप्शन बनकर उभरे हैं. भारतीय सेकेंड हैंड कार बाजार में कुछ मॉडल ऐसे हैं जिनकी मांग हमेशा बनी रहती है. इनमें Royal Enfield Bullet, Classic 350, Honda Activa और Hero Splendor जैसे नाम सबसे ऊपर आते हैं. 

सेकेंड हैंड बाजार में सबसे ज्यादा मांग वाली बाइकों में Royal Enfield Bullet 350 और Royal Enfield Classic 350 शामिल हैं. नई Bullet और Classic खरीदने के लिए ग्राहकों को करीब 2 लाख रुपये या उससे ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं. लेकिन पुरानी बाइक बाजार में इन मॉडलों को काफी कम कीमत पर खरीदा जा सकता है.

कितनी कीमत पर मिल जाएगी बुलेट 350?

DESI DILIP DABANG नाम के यूट्यूब चैनल के मुताबिक, आपको मौजपुर-बाबरपुर सेकंड हैंड मार्केट में बुलेट लगभग 60 हजार रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल जाएगी. जिन लोगों का सपना Royal Enfield खरीदने का है लेकिन बजट कम है, उनके लिए सेकेंड हैंड बाजार एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है. 

स्कूटर सेगमेंट में Honda Activa आज भी सबसे पॉपुलर नामों में से एक है। नई Activa खरीदने के लिए करीब 80 हजार से 1 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन सेकेंड हैंड बाजार में अच्छी कंडीशन वाली Activa 20 हजार से 50 हजार रुपये के बीच मिल सकती है. इसकी कम मेंटेनेंस लागत, बेहतर माइलेज और आसान ड्राइविंग की वजह से इसकी मांग हमेशा बनी रहती है.

Hero Splendor कितने रुपये में मिल जाएगी?

Splendor भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल में से एक है. इस सेकेंड हैंड बाजार में इसकी कीमत आमतौर पर 45 हजार रुपये तक मिल जाएगी. शानदार माइलेज और सस्ते रखरखाव के कारण यह आज भी लाखों लोगों की पहली पसंद बनी हुई है.

सेकेंड हैंड बाइक खरीदते समय केवल कम कीमत देखकर फैसला नहीं करना चाहिए. कार के डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस, सर्विस रिकॉर्ड और इंजन की स्थिति की अच्छी तरह जांच करना जरूरी होता है. इसके साथ ही टेस्ट राइड लेकर यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कार सही हालत में है. कई बार बहुत कम कीमत वाली बाइक बाद में ज्यादा मरम्मत खर्च करा सकती है.

आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सेकेंड हैंड गाड़ियों के विस्तार के चलते ग्राहकों के पास पहले की तुलना में ज्यादा ऑप्शन मौजूद हैं. लोग अपनी जरूरत और बजट के अनुसार बाइक या स्कूटर चुन सकते हैं. अगर सही जांच-पड़ताल के बाद वाहन खरीदा जाए तो सेकेंड हैंड बाजार से काफी कम कीमत में एक अच्छा और भरोसेमंद वाहन खरीदा जा सकता है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 11 Jun 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
Auto News Bullet 350 Hero Splendor Bike News Second Hand Bikes
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