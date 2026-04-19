सुनसान रेगिस्तान में खत्म हुई इलेक्ट्रिक कार की बैटरी, फिर शख्स ने ऐसे लगाया जुगाड़....

इलेक्ट्रिक कारें आजकल काफी पॉपुलर हो रही हैं, लेकिन इनके साथ एक बड़ी चिंता यह रहती है कि कहीं बैटरी न खत्म हो जाए. खासकर अगर आप किसी सुनसान जगह जैसे रेगिस्तान में हों तो यह समस्या और भी बड़ी बन सकती है. हाल ही में एक ऐसा ही दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां एक शख्स की इलेक्ट्रिक कार बीच रेगिस्तान में बंद हो गई, लेकिन उसने अपनी समझदारी से इस मुश्किल से बाहर निकलने का तरीका ढूंढ लिया.

दरअसल, एक यूट्यूबर सैंड्रो वैन कुइज्क चिली के Atacama Desert से गुजर रहे थे, तभी उनकी इलेक्ट्रिक कार की बैटरी खत्म हो गई. उन्होंने मदद के लिए कई लोगों को कॉल किया, लेकिन इतनी दूर होने की वजह से कोई मदद के लिए नहीं पहुंच सका. मजबूरी में उन्हें वहीं रुकना पड़ा.

कार में मिलती हैं ये सुविधाएं

चिली के अटाकामा रेगिस्तान में सैंड्रो के कार की बैटरी डेड हो गई. फिर बैटरी को चार्ज करने के लिए यूट्यूबर को सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया. सैंड्रो अपनी Tesla Model X से कनाडा से अर्जेंटीना तक लंबी यात्रा पर थे. उन्होंने अपनी कार को एक छोटे घर की तरह बना रखा था, जिसमें बेड, किचन और जरूरी सुविधाएं थीं. उन्होंने कार में पहले से एक छोटा सोलर पैनल भी लगाया हुआ था, जो इमरजेंसी में काम आ सके.

समस्या तब शुरू हुई जब अगला चार्जिंग स्टेशन 42 किलोमीटर दूर था, लेकिन उनकी कार में सिर्फ 37 किलोमीटर तक की ही बैटरी बची थी. पहाड़ी रास्ते और तेज हवाओं के कारण बैटरी जल्दी खत्म हो गई और कार बीच रास्ते में ही रुक गई. ऐसे में उनका आगे का सफर बड़ा दिलचस्प रहा.

सोलर पैनल का ऐसे किया इस्तेमाल

ऐसे मुश्किल समय में सैंड्रो ने अपने सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया. उन्होंने सड़क किनारे सोलर पैनल बिछाकर कार को चार्ज करना शुरू किया. हालांकि यह चार्जिंग बहुत धीमी थी. बाद में उन्हें सड़क पर काम कर रहे कुछ लोग मिले, जिन्होंने अपनी मशीन से उनकी कार को चार्ज करने में मदद की. इससे उन्हें थोड़ी और बिजली मिली और आखिरकार वे अपनी कार को पास के शहर तक ले जाने में सफल रहे. सैंड्रो ने एक ट्रक की मदद से कार को पास के शहर पहुंचाया. इस पूरे सफर का वीडियो सैंड्रो ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी शेयर किया है.

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