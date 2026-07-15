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हिंदी न्यूज़ऑटोपेट्रोल की खोज से पहले एथेनॉल से ही चलती थीं गाड़ियां, फिर अब इतना बवाल क्यों?

पेट्रोल की खोज से पहले एथेनॉल से ही चलती थीं गाड़ियां, फिर अब इतना बवाल क्यों?

क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल से पहले कारें एथेनॉल से ही चलती थीं? जानिए पहले का इतिहास और आज एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर छिड़े विवाद की असली वजह.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 15 Jul 2026 11:55 AM (IST)
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भारत में अभी एथेनॉल को लेकर हर तरफ चर्चा है और अब सरकार ने इस फ्यूल को हर पंप पर मिलना अनिवार्य कर दिया है. लेकिन एथेनॉल जैसे ही पुरे भारत में मिलने लगा अब लोगों के बीच इस फ्यूल को लेकर एक अलग तरह का गुस्सा देखने को मिल रहा है. कुछ लोगों का मानना है कि, यह बेहद ही बेकार फ्यूल है और इससे हमारी गाड़ियां खराब हो जाएंगी. 

जिसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि, एथेनॉल को लेकर इतना गुसा क्यों है. बता दें कि, जब पेट्रोल की खोज नहीं हुई थी उस जमाने से एथेनॉल का यूज़ गाड़ियों में हो रहा है. तो आज हम आपको इस खबर में बताते हैं कि, एथेनॉल का इतिहास क्या रहा है और अभी एथेनॉल को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है.

पहले एथेनॉल से ही चलती थी गाड़ियां

आपको बता दें कि, पहले के दौर में जब गाड़ियां बननी शुरू हुई थीं तब एथेनॉल ही सबसे पसंदीदा फ्यूल था. लेकिन 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में कच्चे तेल की खोज के बाद पूरा समीकरण बदल गया. क्योंकि, जमीन से पेट्रोल निकालना और उसे रिफाइन करना एथेनॉल बनाने के मुकाबले काफी सस्ता पड़ने लगा.

जबकि इसके अलावा तेल कंपनियों ने बड़े पैमाने पर लॉबिंग शुरू कर दी और अमेरिका जैसे देशों में एथेनॉल पर भारी टैक्स लगा दिए गए. सस्ते पेट्रोल और मजबूत बिजनेस मॉडल की वजह से एथेनॉल धीरे-धीरे इतिहास के पन्नों में दब गया और दुनिया पूरी तरह पेट्रोल-डीजल के भरोसे हो गई.

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क्यों मच रहा है इतना बवाल?

वहीं, आज के जमाने में जब प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं तो सरकारें दोबारा एथेनॉल की तरफ भाग रही हैं. लेकिन इस वापसी पर बवाल होने की पहली वजह है गाड़ियों के इंजन की सेहत. एथेनॉल में नमी सोखने की प्रवृत्ति होती है जो कार के पुराने इंजनों में जंग लगा सकती है और उनके पाइप और रबर के पार्ट्स को गला सकती है. 

जबकि दूसरी बड़ी चिंता माइलेज को लेकर भी है.क्योंकि एथेनॉल का एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होता है, इसलिए एथेनॉल मिक्स पेट्रोल इस्तेमाल करने से गाड़ियों का माइलेज करीब 3 से 5% तक गिर जाता है जिससे सीधे तौर पर आपकी गाड़ी का माइलेज कम होना लाजमी है और इसका सीधा असर आम जनता के जेब पर पड़ेगा. इस लिए भारत में एथेनॉल को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 15 Jul 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
E20 Petrol E20 Ethanol Fuel History Ethanol Mileage Drop Issue Car Engine Damage Ethanol
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