सिर्फ 6.99 लाख में 360-डिग्री कैमरा, इन 5 कारों के फीचर्स देखकर महंगी SUVs भी लगेंगी फीकी

360 Degree Camera Cars: कुछ साल पहले तक 360-डिग्री कैमरा केवल महंगी SUV और प्रीमियम कारों में देखने को मिलता था. लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. भारतीय बाजार में कई ऐसी बजट कारें मौजूद हैं जो 10 लाख रुपये से कम कीमत में यह एडवांस फीचर ऑफर कर रही हैं. यह फीचर खासतौर पर शहरों की तंग गलियों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और मुश्किल पार्किंग स्पॉट में काफी मददगार साबित होता है.

अच्छी बात यह है कि अब ग्राहकों को इस सुविधा के लिए बड़ी रकम खर्च नहीं करनी पड़ रही. टाटा और सिट्रोएन जैसी कंपनियां अपनी किफायती कारों में भी 360-डिग्री कैमरा दे रही हैं. अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सेफ्टी के साथ सुविधा भी चाहते हैं, तो ये 5 कारें आपके लिए शानदार विकल्प साबित हो सकती हैं.

टाटा टियागो और पंच ने बढ़ाई वैल्यू फॉर मनी की रेस

इस लिस्ट में सबसे सस्ती कार टाटा टियागो है, जिसमें 2026 अपडेट के बाद 360-डिग्री कैमरा शामिल किया गया है. इसकी शुरुआती कीमत 6.99 लाख रुपये से शुरू होती है, जिससे यह इस फीचर वाली सबसे किफायती कारों में शामिल हो गई है. इसके अलावा टाटा पंच भी ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय है. पंच में यह फीचर एडवेंचर वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है.

शहर में ड्राइविंग और पार्किंग के दौरान यह कैमरा ड्राइवर को कार के चारों तरफ का बेहतर व्यू देता है. यही वजह है कि अब छोटे परिवारों और नए ड्राइवरों के बीच इन कारों की मांग लगातार बढ़ रही है. दोनों मॉडल पेट्रोल और CNG विकल्पों के साथ आते हैं, जिससे ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से चुनाव करने की आजादी मिलती है.

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टिगोर, अल्ट्रोज और C3 भी फीचर्स में नहीं हैं पीछे

अगर आप सेडान या प्रीमियम हैचबैक पसंद करते हैं, तो टाटा टिगोर और टाटा अल्ट्रोज भी मजबूत विकल्प हैं. टिगोर के टॉप वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा मिलता है, जबकि अल्ट्रोज में यह फीचर क्रिएटिव वेरिएंट से उपलब्ध है. अल्ट्रोज का कैमरा क्वालिटी और क्लैरिटी के मामले में भी काफी अच्छा माना जाता है. वहीं सिट्रोएन C3 भी इस लिस्ट में शामिल है.

कंपनी इसके X Shine वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा पैक ऑफर करती है. इन कारों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें ग्राहकों को आधुनिक टेक्नोलॉजी, बेहतर सेफ्टी और प्रीमियम फीचर्स का कॉम्बिनेशन मिलता है. ऐसे में अब 360-डिग्री कैमरा का मजा लेने के लिए 15 से 20 लाख रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं रह गई है.

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