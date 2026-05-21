क्रिकेटरों की जिंदगी सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहती. उनकी निजी जिंदगी भी अक्सर चर्चा का विषय बन जाती है. दुनिया के कई बड़े क्रिकेटर ऐसे रहे, जो शादी से पहले ही पिता बन गए थे. इस सूची में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं. किसी ने बच्चे के जन्म के बाद शादी की, तो किसी ने बिना शादी के ही रिश्ता निभाया.

1- विवियन रिचर्ड्स

वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स का रिश्ता भारतीय अभिनेत्री नीना गुप्ता के साथ काफी चर्चा में रहा था. दोनों की बेटी मसाबा गुप्ता का जन्म शादी से पहले हुआ था. हालांकि दोनों ने कभी शादी नहीं की, लेकिन विवियन रिचर्ड्स हमेशा अपनी बेटी के साथ खड़े नजर आए. रिचर्ड्स पहले से ही शादीशुदा थे.

2- हार्दिक पांड्या

भारतीय स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने साल 2020 में नताशा स्टेनकोविक के साथ सगाई की खबर देकर फैंस को चौंका दिया था. इसके कुछ समय बाद उन्होंने पिता बनने की जानकारी साझा की. बेटे अगस्त्य के जन्म के बाद दोनों ने शादी की रस्में पूरी की थीं.

3- जो रुट

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट भी इस सूची में शामिल हैं. रूट और उनकी पार्टनर कैरी कॉट्रेल के बेटे का जन्म शादी से पहले हुआ था. बाद में दोनों ने साल 2018 में शादी कर ली .जो रूट लंबे समय तक अपनी गर्लफ्रेंड कैरी कॉट्रेल के साथ रिलेशनशिप में थे.

4-डेविड वॉर्नर

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर डेविड वॉर्नर की पहली बेटी इवी का जन्म भी शादी से पहले हुआ था. वॉर्नर और कैंडिस ने बेटी के जन्म के करीब एक साल बाद शादी की थी. आज दोनों की तीन बेटियां हैं और वॉर्नर एक परफेक्ट फैमिली मैन माने जाते हैं.

5-क्रिस गेल

वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल भी शादी से पहले पिता बन चुके हैं. उनकी बेटी ब्लश का जन्म साल 2016 में हुआ था. उस समय गेल और उनकी पार्टनर नताशा बेरीज ने शादी नहीं की थी. गेल ने अपनी पितृत्व (Paternity) का जश्न हमेशा खुले दिल से मनाया है.

इन क्रिकेटरों ने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा खुलकर जिया. समय के साथ फैंस ने भी इन फैसलों को खिलाड़ियों की निजी पसंद के तौर पर स्वीकार किया.