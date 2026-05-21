Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom हवाएं तेज चलेंगी, रात में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं.

दिल्ली-एनसीआर साल के अपने सबसे गर्म दिनों से गुजर रही है. आसमान से आग बरस रही है. चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ो ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है. 11 मई से ही लगातार यहां तापमान बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ने की संभावना है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का अनुमान है कि अगले छह दिनों तक दिल्ली-एनसीआर को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है. वहीं, अगले 2 दिनों के दौरान लू से लेकर भीषण लू चलने की बहुत ज़्यादा संभावना है और आगे भी लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है.

बुधवार (20 मई) को दिल्ली-एनसीआर में आसमान साफ रहा, लेकिन कई इलाकों में हीटवेव ने लोगों को परेशान किया. इस दौरान न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. कुछ इलाकों में तापमान 45-46.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.

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कैसा रहा पिछले 24 घंटों का मौसम?

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट आई, जबकि न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 45-46°C के बीच रहा. रिज में बुधवार को तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन सबसे गर्म इलाका मुंगेशपुर रहा, जहां तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. गुरुग्राम और गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दिन के समय दिल्ली में दक्षिण-पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 15-20 किमी प्रति घंटा रही.

कैसा रहेगा आज दिल्ली का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, आज गुरूवार (21 मई) को न्यूनतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 45-47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज सुबह से ही तेज धूप रहेगी और आसमान साफ रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों में लू की स्थिति बनी रहेगी. आज दिन के दौरान सतह पर तेज हवाएं चलेंगी, जिसकी गति 15-25 किमी प्रति घंटा रहेगी और झोंको के साथ कभी-कभी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक जा सकती हैं. रात में भी लोगों को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है.

मौसम विभाग ने बढ़ते तापमान और लू को देखते हुए बच्चे, बुजुर्ग और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों सावधान रहने की सलाह दी है. गर्मी इनकी स्वास्थ्य परेशानियों को बढ़ा सकता है. इसके अलावा गर्मी को देखते हुए हल्के व ढीले-ढाले सूती कपड़े पहनने की सलाह दी गई है. डिहाईड्रेशन से बचने के लिए लोगों से सूती कपड़े पहनने और सिर को ढककर रखने के लिए कहा गया है.

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