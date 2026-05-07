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हिंदी न्यूज़ऑटोElectric Scooter Range Tips: सिंगल चार्ज में बढ़ेगी इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज, अपनाएं ये आसान और असरदार टिप्स

Electric Scooter Range Tips: सिंगल चार्ज में बढ़ेगी इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज, अपनाएं ये आसान और असरदार टिप्स

अगर आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर से ज्यादा रेंज चाहते हैं, तो राइडिंग का तरीका बदलना बहुत जरूरी है. आइए बैटरी बचाने और सिंगल चार्ज में ज्यादा दूरी तय करने के आसान और कारगर तरीके जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 07 May 2026 01:44 PM (IST)
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आज के समय में इलेक्ट्रिक स्कूटर तेजी से लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं. कम खर्च, सस्ता मेंटेनेंस और आसान राइडिंग की वजह से शहरों में इनका इस्तेमाल काफी बढ़ गया है. खासकर रोज ऑफिस जाने या छोटे सफर के लिए लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना पसंद करते हैं. लेकिन ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी परेशानी इसकी रेंज होती है. कई बार कंपनी जितनी रेंज बताती है, असल में स्कूटर उतना नहीं चल पाता. ट्रैफिक, खराब सड़कें और तेज गर्मी बैटरी पर असर डालती हैं. हालांकि कुछ आसान तरीकों को अपनाकर आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज बढ़ा सकते हैं.

एक्सेलेरेटर को धीरे इस्तेमाल करें

कई लोग स्कूटर स्टार्ट करते ही तेजी से एक्सेलेरेटर घुमा देते हैं. इससे स्कूटर तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन बैटरी जल्दी खत्म होने लगती है. अगर आप धीरे-धीरे स्पीड बढ़ाते हैं, तो बैटरी कम खर्च होती है. शहर के ट्रैफिक में अचानक तेज चलाने से ज्यादा फायदा नहीं मिलता, बल्कि रेंज कम हो जाती है.

हमेशा सही राइड मोड चुनें

इलेक्ट्रिक स्कूटर में अलग-अलग राइड मोड दिए जाते हैं. कई लोग हर समय Sport या Power मोड में स्कूटर चलाते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा स्पीड मिलती है. लेकिन रोजाना इस्तेमाल के लिए Eco या City मोड बेहतर रहता है. ये मोड बैटरी की खपत कम करते हैं और स्कूटर ज्यादा दूरी तय करता है.

टायरों की हवा समय पर चेक कराएं

कम हवा वाले टायर भी बैटरी जल्दी खत्म होने की बड़ी वजह बनते हैं. जब टायर में हवा कम होती है, तो मोटर को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है. इससे बैटरी तेजी से खत्म होती है. इसलिए हर हफ्ते टायर प्रेशर जरूर चेक कराएं. सही हवा होने से स्कूटर स्मूथ चलता है और रेंज बेहतर मिलती है.

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ज्यादा वजन रखने से बचें

स्कूटर पर ज्यादा वजन होने से मोटर पर दबाव बढ़ता है. भारी बैग या जरूरत से ज्यादा सामान रखने से बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है. कोशिश करें कि स्कूटर पर केवल जरूरी सामान ही रखें. साथ ही दो से ज्यादा लोग बैठकर सफर न करें.

समझदारी से ब्रेक लगाएं

आजकल ज्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटर में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है. इससे ब्रेक लगाने पर थोड़ी बैटरी वापस चार्ज होती है. अगर आगे ट्रैफिक या रेड लाइट दिखे तो पहले ही एक्सेलेरेटर छोड़ दें. इससे बैटरी बचती है और रेंज भी बढ़ती है.

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Published at : 07 May 2026 01:44 PM (IST)
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