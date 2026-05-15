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हिंदी न्यूज़ऑटोKia के नए बैटरी रेंटल प्लान से पेट्रोल से भी सस्ती होगी इलेक्ट्रिक कारें, जानिए सारी डिटेल्स

Kia के नए बैटरी रेंटल प्लान से पेट्रोल से भी सस्ती होगी इलेक्ट्रिक कारें, जानिए सारी डिटेल्स

Kia Rental Plan: किआ की यह नई इलेक्ट्रिक कार कंपनी की भविष्य की EV रणनीति का अहम हिस्सा होगी. कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 15 May 2026 06:54 AM (IST)
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भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की मांग लगातार बढ़ रही है और अब बड़ी ऑटो कंपनियां भी नई-नई EV लॉन्च करने की तैयारी में हैं. इसी बीच Kia को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी भारत के लिए एक नई किफायती इलेक्ट्रिक कार पर काम कर रही है, जिसे आने वाले समय में लॉन्च किया जा सकता है. माना जा रहा है कि यह कार खासतौर पर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी, जो कम बजट में स्टाइलिश और फीचर-लोडेड इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, Kia की यह नई इलेक्ट्रिक कार कंपनी की भविष्य की EV रणनीति का अहम हिस्सा होगी. कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है. फिलहाल Kia EV6 और Carens Clavis EV जैसी गाड़ियां बाजार में मौजूद हैं, लेकिन आने वाली नई EV को ज्यादा किफायती कीमत पर लाने की तैयारी की जा रही है, ताकि आम ग्राहक भी इसे खरीद सकें.

कैसा होगा डिजाइन और इंटीरियर?

माना जा रहा है कि नई Kia इलेक्ट्रिक कार का डिजाइन काफी मॉडर्न और यूथफुल होगा. इसमें कंपनी की नई डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिल सकती है. कार में शार्प LED हेडलाइट्स, स्टाइलिश DRLs, एयरोडायनामिक बॉडी और नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं. कंपनी इस EV को ऐसा लुक देना चाहती है, जो युवा ग्राहकों को आकर्षित करे और सड़क पर अलग नजर आए.

इंटीरियर की बात करें तो कार में प्रीमियम और हाईटेक केबिन मिलने की उम्मीद है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस कनेक्टिविटी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कई स्मार्ट फीचर्स दिए जा सकते हैं. साथ ही Kia अपने सेफ्टी फीचर्स के लिए जानी जाती है, इसलिए इसमें कई एडवांस सुरक्षा फीचर्स भी मिलने की संभावना है.

बैटरी और रेंज

बैटरी और रेंज को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर अच्छी ड्राइविंग रेंज देगी.कंपनी इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दे सकती है, जिससे कम समय में बैटरी चार्ज हो सके. Kia की कोशिश होगी कि यह EV शहर और हाईवे दोनों जगह आरामदायक ड्राइविंग अनुभव दे.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आने वाले समय में Kia भारत में Battery-as-a-Service यानी BaaS मॉडल को भी आगे बढ़ा सकती है. इस सिस्टम में ग्राहक कार और बैटरी को अलग-अलग फाइनेंस कर सकते हैं, जिससे शुरुआती कीमत कम हो जाती है. हाल ही में Kia ने Carens Clavis EV के साथ भी BaaS प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके जरिए EV खरीदना आसान बनाने की कोशिश की गई है.

यह भी पढ़ें:- मानसून आपकी कार के लिए लाएगा आफत, अभी संभले तो सर्विस में खर्च होने से बच जाएगा मोटा पैसा 

Published at : 15 May 2026 06:54 AM (IST)
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Kia Electric Car Kia EV Kia Rental Plan Battery Rental Scheme
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