एक्सप्लोरर
Auto बाजार में बड़ा उलटफेर, Windsor EV का रहा जलवा, बिक्री में Nexon और Creta को छोड़ा पीछे
MG Windsor EV ने 2025 में बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया है. यह देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई है. आइए इसकी कीमत, डिजाइन, बैटरी और रेंज की डिटेल्स जानते हैं.
भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती मांग के बीच MG Windsor EV ने एक नया इतिहास रच दिया है. साल 2025 में यह देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बनकर सामने आई है. JSW MG Motor India ने गुरुग्राम में इसकी आधिकारिक घोषणा की. कंपनी के मुताबिक, कैलेंडर ईयर 2025 में MG Windsor EV की कुल 46,735 यूनिट बिक चुकी हैं. पूरे साल हर महीने करीब 4,000 यूनिट की लगातार बिक्री इस बात का सबूत है कि ग्राहक इस इलेक्ट्रिक कार को खूब पसंद कर रहे हैं.
EV सेगमेंट में नया बेंचमार्क
- MG Motor का कहना है कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में किसी एक ही EV मॉडल के साथ इतनी बड़ी बिक्री हासिल करने वाली यह भारत की पहली कंपनी है. साल 2025 में कंपनी की कुल EV बिक्री में 111 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, जबकि कुल कार बिक्री में 19 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया. खास बात यह है कि 2025 की आखिरी तिमाही में Windsor EV की बिक्री, 2024 की इसी अवधि के मुकाबले 20 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी.
डिजाइन और टेक्नोलॉजी बनी बड़ी वजह
- MG Windsor EV की सबसे बड़ी ताकत इसका डिजाइन और टेक्नोलॉजी है. कंपनी ने इसे भारत की पहली इंटेलिजेंट CUV बताया है, जिसमें सेडान और SUV दोनों का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है. JSW MG Motor India के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग मेहरोत्रा के अनुसार, Windsor EV आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई एक भविष्य की कार है. यह गाड़ी बैटरी-एज-ए-सर्विस मॉडल पर भी उपलब्ध है, जिसकी शुरुआती कीमत 9.99 लाख रखी गई है, साथ ही 3.90 प्रति किलोमीटर का चार्ज देना होता है.
बैटरी और रेंज
- MG Windsor EV में दो बैटरी विकल्प मिलते हैं. पहला 38 kWh बैटरी पैक है, जो करीब 332 किलोमीटर की रेंज देता है. दूसरा 52.9 kWh बैटरी पैक है, जिसकी रेंज 449 किलोमीटर तक जाती है. कंपनी का कहना है कि अब सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि टियर-2 शहरों और नए बाजारों में भी इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. MG Windsor EV ने अपनी दमदार रेंज, अलग डिजाइन और किफायती मॉडल के दम पर Nexon और Creta जैसी गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है.
ये भी पढ़ें: टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च होने जा रही Tata Punch Facelift, जानिए फीचर्स और पावर
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
बिहार
भारत नहीं, इस देश की मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे लालू यादव के नाती, रोहिणी आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट
इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL