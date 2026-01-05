टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च होने जा रही Tata Punch Facelift, जानिए फीचर्स और पावर

भारतीय बाजार में टाटा पंच मोस्ट-सेलिंग कॉम्पेक्ट SUV के तौर पर जानी जाती है. अब कंपनी इसका फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसे 13 जनवरी, 2026 को पेश किया जाएगा. इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसका टर्बो पेट्रोल इंजन होगा. अब तक टाटा पंच में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता था, लेकिन अब इसके फेसलिफ्ट वर्जन में आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा. टाटा मोटर्स की ओर से शेयर डिटेल्स में iTurbo बैज को टीज किया गया है.

नई टाटा पंच में 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो कि 110bhp पावर और टॉर्क फिगर बढ़ाएगा. टर्बो पेट्रोल इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आएगा. पंच में ये इंजन गाड़ी की परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा और छोटी SUV को रफ्तार देगा. Tata Punch Facelift के टर्बो पेट्रोल इंजन में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन को ऑफर नहीं किया जाएगा क्योंकि ये गाड़ी के प्राइस टैग को बढ़ाएगा.

पहले से कितनी बदल जाएगी Tata Punch?

इंटीरियर में टाटा पंच फेसलिफ्ट में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे. इसमें अब बड़ी टचस्क्रीन दी जाएगी जो इस्तेमाल में आसान होगी. इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स मिल सकते हैं, जो इस सेगमेंट में काफी खास होंगे. 360 डिग्री कैमरा भी जोड़ा जा सकता है, जिससे पार्किंग और ड्राइविंग और आसान हो जाएगी. नई पंच में इल्यूमिनेटेड लोगो वाला नया स्टीयरिंग व्हील मिलेगा और कंट्रोल्स भी पहले से ज्यादा स्मार्ट और यूजर फ्रेंडली होंगे.

नई टाटा पंच फेसलिफ्ट का लुक पहले से ज्यादा मॉडर्न और आकर्षक होगा. इसका डिजाइन काफी हद तक पंच EV से मिलता-जुलता होगा. फ्रंट में नया बंपर दिया जाएगा और हेडलाइट्स का डिजाइन भी बदला जाएगा, जिससे गाड़ी ज्यादा प्रीमियम लगेगी. इसके साथ नए अलॉय व्हील्स भी मिलेंगे जो इसकी साइड प्रोफाइल को और बेहतर बनाएंगे. पीछे की तरफ भी स्टाइलिंग में बदलाव किया जाएगा, जिससे कार का ओवरऑल लुक फ्रेश होगा.

