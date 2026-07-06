क्या अपनी नॉर्मल कार को फ्लेक्स फ्यूल में कर सकते हैं मोडिफाई, क्या है इसका तरीका?

Can Convert Car to Flex Fuel: भारत में अभी सबसे ज्यादा एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल और फ्लेक्स फ्यूल कार की चर्चा चल रही है. बड़े से लेकर छोटे शहरों तक लोग एथेनॉल के बारें में जानना चाहते हैं. जबकि इस समय सरकार भी एथेनॉल को लेकर फैल रहे भ्रम पर सबको जाकरूक कर रही हैं. जबकि अब कई कार मालिकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या वो अपनी पुरानी या नॉर्मल पेट्रोल कार को फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी में बदल सकते हैं.

बता दें कि, लोगों के दिमाग में यह बात चल रही है कि क्या ऐसा कोई जुगाड़ या मॉडिफिकेशन है जिससे गाड़ी बिना किसी खराबी के E85 या E100 पर दौड़ने लगे. तो चलिए आज हम आपको बतातें हैं कि क्या सच में कोई ऐसा तरीका है या नहीं.

नॉर्मल कार को फ्लेक्स फ्यूल में बदल सकते हैं?

आपको बता दें कि, आपकी नॉर्मल कार को पूरी तरह से फ्लेक्स फ्यूल कार में बदला जा सकता है. लेकिन इस काम को करने के लिए एक खास एथेनॉल कन्वर्जन किट का इस्तेमाल किया जाता है. भारतीय शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने हाल ही में आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर इस पर एक स्टडी की है.

उन्होंने अपनी टेस्टिंग में पाया कि BS4 और BS6 पेट्रोल कारों में यह रेट्रोफिट किट लगाकर उन्हें बिना किसी दिक्कत के हाई एथेनॉल ब्लेंड यानी E85 या E100 ईंधन पर चलाया जा सकता है.

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क्या है तरीका?

नॉर्मल कार को फ्लेक्स फ्यूल में बदलना इतना भी कठिन नहीं है लेकिन इस काम को बेहद सावधानी से किया जाता है. इस किट में मुख्य रूप से एक एडवांस एथेनॉल सेंसर और एक कंट्रोल बॉक्स होता है.

इस सेंसर को गाड़ी के फ्यूल सिस्टम से जोड़ा जाता है. जब आप टैंक में एथेनॉल मिक्स पेट्रोल डालते हैं तो यह सेंसर तुरंत पहचान लेता है कि फ्यूल में कितना परसेंट एथेनॉल है. इसके बाद गाड़ी के ओरिजिनल ईसीयू को बिना दिक्कत दिए फ्यूल इंजेक्शन के टाइम और मात्रा को खुद-ब-खुद एडजस्ट कर देता है.

कितना आएगा खर्च?

जबकि अब बात करें खर्च की तो फिलहाल ये किट्स इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, जिनकी कीमत 40,000 से 60,000 रुपये के बीच होती है. हालांकि ISMA का कहना है कि जब ये किट्स भारत में लोकल लेवल पर बनने लगेंगी तो इनकी कीमत मात्र 15,000 रुपये के आसपास होगी.

लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपको अभी बाजार से कोई भी किट खरीदकर अपनी गाड़ी में नहीं लगानी चाहिए. भारत सरकार की तरफ से अभी इन रेट्रोफिट किट्स को कमर्शियल बिक्री और कानूनी तौर पर रोड पर चलाने की मंजूरी मिलना बाकी है.

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