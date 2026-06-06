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हिंदी न्यूज़ऑटोअब होगी बचत ही बचत! लॉन्च हुआ पेट्रोल से 20 रुपये सस्ता फ्यूल, जानिए क्या है खासियत?

अब होगी बचत ही बचत! लॉन्च हुआ पेट्रोल से 20 रुपये सस्ता फ्यूल, जानिए क्या है खासियत?

E85 Fuel in India: किसी ग्राहक के लिए E85 कार खरीदना तभी समझदारी होगी जब वह अपनी गाड़ी का ज्यादा इस्तेमाल करता हो और फ्यूल पर होने वाली बचत से समय के साथ कार की ज्यादा कीमत निकाल सके.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 06 Jun 2026 10:03 AM (IST)
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भारत में पेट्रोल के ऑप्शन के तौर पर एथेनॉल मिक्स फ्यूल को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. नई दिल्ली के पूसा रोड पर देश का पहला E85 फ्यूल स्टेशन शुरू हो गया है. E85 में 85 प्रतिशत एथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल होता है. इसकी कीमत 82.12 रुपये प्रति लीटर रखी गई है, जो मौजूदा E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपये सस्ती है.

पहली नजर में यह फ्यूल काफी आकर्षक लगता है क्योंकि इससे गाड़ी चलाने का खर्च कम हो सकता है और पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचता है. लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारत में अभी ऐसी कारें लगभग नहीं हैं जो E85 फ्यूल पर चल सकें.

मारुति ने फ्लेक्स फ्यूल वैगनआर की पेश

हाल ही में मारुति सुजुकी ने फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक वाली वैगनआर पेश की है, लेकिन यह अभी कमर्शियल यूज के लिए ही मौजूद है. आम ग्राहकों के लिए ऐसी गाड़ियों की बिक्री तब शुरू होने की उम्मीद है जब E85 फ्यूल का नेटवर्क देश के दूसरे शहरों तक भी फैल जाएगा. सरकार और तेल कंपनियां शुरुआत में 50 से 100 E85 स्टेशन शुरू करने की तैयारी कर रही हैं. इसके बाद इस साल के अंत तक इनकी संख्या 500 और 2027 के अंत तक लगभग 5,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य है. यानी आने वाले सालों में E85 फ्यूल धीरे-धीरे अधिक लोगों की पहुंच में आ सकता है.

गाड़ी में करने पड़ते हैं तकनीकी बदलाव

केवल फ्यूल सस्ता होने से यह तकनीक सभी के लिए फायदेमंद नहीं बन जाती. E85 पर चलने वाली फ्लेक्स-फ्यूल कारों में कई तकनीकी बदलाव करने पड़ते हैं. इनमें अलग तरह का फ्यूल टैंक, इंजन के कुछ हिस्से, फ्यूल लाइन और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ECU) शामिल हैं. यही वजह है कि ऐसी कारों की कीमत सामान्य पेट्रोल मॉडल से ज्यादा होगी, ठीक वैसे ही जैसे CNG वेरिएंट की कीमत ज्यादा होती है. इसके अलावा E85 ईंधन में पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा कम होती है, इसलिए कार का माइलेज भी थोड़ा कम हो सकता है. यानी फ्यूल भले सस्ता हो, लेकिन प्रति लीटर मिलने वाली दूरी भी कुछ कम होगी.

ऐसे में किसी ग्राहक के लिए E85 कार खरीदना तभी समझदारी होगी जब वह अपनी गाड़ी का ज्यादा इस्तेमाल करता हो और फ्यूल पर होने वाली बचत से समय के साथ कार की ज्यादा कीमत निकाल सके. जो लोग कम ड्राइविंग करते हैं, उनके लिए शुरुआत में इसका आर्थिक फायदा उतना बड़ा नहीं हो सकता. वहीं पर्यावरण के नजरिए से E85 काफी बेहतर माना जाता है क्योंकि इससे कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण कम होता है. यही कारण है कि ब्राजील जैसे देशों में फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ी काफी पॉपुलर हैं. 

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Published at : 06 Jun 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
Auto News E85 Fuel E85 Fuel In India Car News. E85 Vs E20 Ethanol
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