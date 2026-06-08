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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या E85 फ्यूल पर चलेगी आपकी कार? E20 पेट्रोल और Flex-Fuel से जुड़े हर सवाल का जवाब

क्या E85 फ्यूल पर चलेगी आपकी कार? E20 पेट्रोल और Flex-Fuel से जुड़े हर सवाल का जवाब

क्या आपकी मौजूदा कार नए E85 फ्यूल पर चल सकती है? क्या E20 पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा? नई कार खरीदें या फ्लेक्स-फ्यूल कार का इंतजार करें? ऑटो वर्ल्ड से जुड़े सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में जानें.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: Sonam | Updated at : 08 Jun 2026 09:02 PM (IST)
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भारतीय ऑटो मार्केट में इस वक्त नए तरह के फ्यूल की चर्चा जोरों पर है. दरअसल, प्रदूषण कम करने और देश का पैसा बचाने के लिए सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग पर काफी जोर दे रही है. कुछ साल पहले तक हम नॉर्मल पेट्रोल इस्तेमाल करते थे, फिर बाजार में E10 फ्यूल आया और आजकल लगभग सभी नई गाड़ियां E20 फ्यूल के सपोर्ट के साथ आ रही हैं.

इसी बीच एक नया नाम सभी के सामने आ रहा है और वह है E85 फ्यूल. इस नए फ्यूल को लेकर कार मालिकों और नई कार खरीदने वालों के मन में काफी शंकाएं हैं. लोग पूछ रहे हैं कि क्या उनकी मौजूदा कार इस नए फ्यूल पर चलेगी? क्या E20 फ्यूल बंद हो जाएगा? इस रिपोर्ट में हम आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब लेकर आए हैं, ताकि आपका हर डाउट दूर हो सके.

क्या मेरी मौजूदा कार E85 फ्यूल पर चल सकती है?

इसका सबसे सीधा और साफ जवाब है नहीं. आप अपनी नॉर्मल या मौजूदा कार में E85 फ्यूल बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं. अभी भारत में जो भी नई कारें बिक रही हैं, वे E20 फ्यूल कंप्लायंट हैं. E20 का मतलब होता है कि उस पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल मिला हुआ है. हमारे देश की गाड़ियों के इंजन इसी बैलेंस को सहने और इस पर सुरक्षित चलने के लिए बनाए गए हैं. जब हम E85 फ्यूल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि इसमें 85% एथेनॉल और सिर्फ 15% पेट्रोल है.

एथेनॉल असल में गन्ने और अन्य कृषि उत्पादों से बनने वाला एक तरह का अल्कोहल है, जो पेट्रोल के मुकाबले काफी अलग होता है. अगर आप अपनी नॉर्मल E20 कार में E85 फ्यूल डाल देंगे तो गाड़ी का इंजन और पूरा फ्यूल सिस्टम पूरी तरह खराब हो सकता है. E85 फ्यूल पर गाड़ी चलाने के लिए इंजन के अंदर अलग तरह के कंपोनेंट्स और पाइप्स की जरूरत होती है. ऐसे में E85 फ्यूल पर सिर्फ वही गाड़ियां चल सकती हैं, जिन्हें फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल्स कहा जाता है.

क्या E85 फ्यूल आने से E20 फ्यूल मिलना बंद हो जाएगा?

काफी कार मालिकों के मन में यह डर है कि अगर बाजार में E85 फ्यूल आ गया तो उनकी E20 और नॉर्मल कारों का क्या होगा? क्या उन्हें पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा? आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. E85 फ्यूल कभी भी E20 फ्यूल को रिप्लेस नहीं करेगा. E85 फ्यूल शुरुआत में बहुत ही कम पेट्रोल पंपों पर मिलेगा. सबसे जरूरी बात यह है कि E85 फ्यूल को E20 फ्यूल के साथ-साथ बेचा जाएगा, न कि उसे बंद करके. देश में चल रही करोड़ों E20 और पुरानी गाड़ियों के लिए E20 फ्यूल आने वाले कई साल तक सबसे ज्यादा बिकने वाला फ्यूल बना रहेगा. अगर आपके पास E20 कार है तो आपको फ्यूल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है.

नई कार अभी खरीदें या फ्लेक्स-फ्यूल कार का इंतजार करें?

अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं और इस उलझन में हैं कि क्या करें तो हमारी सलाह बहुत साफ है. आपको फ्लेक्स-फ्यूल कार का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है. आप अभी बेझिझक E20 कार खरीद सकते हैं. इसके पीछे कई वजह हैं.

  • फ्लेक्स-फ्यूल कारों को भारत में पूरी तरह से आने और इनकी बिक्री सामान्य होने में अभी कई साल लगेंगे.
  • शुरुआत में सभी कंपनियां फ्लेक्स-फ्यूल कारें नहीं लाएंगी. ये केवल कुछ ही मॉडल्स में और कम संख्या में उपलब्ध होंगी.
  • आने वाले कई साल तक E20 फ्यूल हर जगह और हमेशा मौजूद रहेगा.

फ्लेक्स फ्यूल कार से क्या होगा फायदा?

फ्लेक्स-फ्यूल कार का एक फायदा जरूर है. दरअसल, E85 फ्यूल में 85% एथेनॉल होता है, जो पेट्रोल से सस्ता है. ऐसे में E85 फ्यूल की कीमत रेगुलर पेट्रोल से कम रहेगी. इसका मतलब है कि फ्लेक्स-फ्यूल कार चलाने का रोजाना का खर्च कम होगा. हालांकि, भविष्य के इस फायदे के लिए आज अपनी कार खरीदने का प्लान टालना समझदारी नहीं है.

क्या नॉर्मल कारों से महंगी होंगी फ्लेक्स-फ्यूल कारें?

जी हां, बिल्कुल. फ्लेक्स-फ्यूल कारें रेगुलर E20 कारों के मुकाबले महंगी होंगी. बता दें कि E85 फ्यूल पर गाड़ी चलाने के लिए इंजन के पार्ट्स और फ्यूल सिस्टम को खास तरीके से डिजाइन करना पड़ता है. इन गाड़ियों में एडवांस सेंसर और अलग तरह का इंजन मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाता है, ताकि वे ज्यादा एथेनॉल को संभाल सकें. इस एडवांस तकनीक की वजह से कार बनाने की लागत बढ़ जाती है और इसी वजह से इनकी कीमत रेगुलर कारों से ज्यादा होगी. फिलहाल, मारुति सुजुकी फ्लेक्स-फ्यूल कार लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही कुछ मॉडल्स बाजार में देखने को मिलेंगे, लेकिन शुरुआत में ये कारें महंगी और कम संख्या में ही उपलब्ध होंगी.

ये भी पढ़ें: सिंगल चार्ज में कौन-सी EV देती हैं सबसे ज्यादा रेंज? खरीदने से पहले यहां देख लीजिए पूरी लिस्ट

Published at : 08 Jun 2026 09:02 PM (IST)
Tags :
Flex Fuel E85 Fuel E20 Vs E85 Fuel
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