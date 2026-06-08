सिंगल चार्ज में कौन-सी EV देती हैं सबसे ज्यादा रेंज? खरीदने से पहले यहां देख लीजिए पूरी लिस्ट

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ग्राहक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं. पहले लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदते समय केवल कीमत, डिजाइन या फीचर्स पर ध्यान देते थे, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि कार एक बार चार्ज करने पर कितनी दूर तक जा सकती है? आज भारत में ऐसी कई इलेक्ट्रिक SUV मौजूद हैं जो एक बार चार्ज होने पर 500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर सकती हैं. कुछ मॉडल तो 680 किलोमीटर के आसपास की रेंज देने का दावा करते हैं.

Mahindra BE6

इस समय महिंद्रा की BE 6 भारत की सबसे लंबी रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक SUV मानी जा रही है. इसमें 59kWh और 79kWh बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं. इसका बड़ा 79kWh बैटरी पैक लगभग 682 किलोमीटर की रेंज प्रदान करता है. यह SUV करीब 286 हॉर्सपावर की पावर पैदा करती है और रियर-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है. लंबी यात्राओं के साथ-साथ शानदार प्रदर्शन चाहने वाले ग्राहकों के लिए यह एक बेहतरीन ऑप्शन मानी जा रही है.

Mahindra XEV 9S

महिंद्रा की XEV 9S भी लंबी दूरी तय करने वाली इलेक्ट्रिक SUV की सूची में शामिल है. इसमें 59kWh, 70kWh और 79kWh बैटरी विकल्प दिए गए हैं. इसका सबसे बड़ा बैटरी पैक लगभग 679 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम है. साथ ही इसमें 286 हॉर्सपावर तक की पावर मिलती है. प्रीमियम फीचर्स, आधुनिक तकनीक और लंबी रेंज के चलते यह SUV ग्राहकों के बीच तेजी से पॉपुलर हो रही है.

Mahindra XEV 9e

महिंद्रा XEV 9e को खासतौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो अक्सर लंबी दूरी की यात्रा करते हैं. इसमें 59kWh और 79kWh बैटरी पैक मौजूद हैं. इसका बड़ा बैटरी पैक लगभग 656 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करता है.इसके साथ ही यह 286 हॉर्सपावर तक की ताकत भी प्रदान करता है.कंपनी ने इसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में पेश किया है, जहां ग्राहकों को लग्जरी के साथ बेहतरीन रेंज भी मिलती है।

Tata Harrier EV

टाटा मोटर्स की पॉपुलर हैरियर अब इलेक्ट्रिक अवतार में भी बाजार में उपलब्ध है.इसमें 75kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है, जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 627 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है.यह SUV रियर-व्हील ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइव दोनों विकल्पों में आती है.खास बात यह है कि इसका AWD मॉडल केवल 6.3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है.इसलिए यह SUV उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो लंबी रेंज के साथ दमदार प्रदर्शन भी चाहते हैं।

Maruti e-Vitara

मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक SUV e-Vitara भी लंबी रेंज के मामले में काफी मजबूत है. इसमें 49kWh और 61kWh बैटरी पैक के विकल्प मिलते हैं.बड़ा बैटरी पैक लगभग 543 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम है.कंपनी ने इसमें BYD की LFP Blade Battery तकनीक का उपयोग किया है, जिसे बेहतर सुरक्षा और लंबी बैटरी लाइफ के लिए जाना जाता है. यह SUV खासतौर पर परिवार और रोजाना यूज करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

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