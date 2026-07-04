अगर ई-रिक्शा रास्ते में अचानक बंद हो जाए तो क्या करें, कैसे उसे करें ठीक?

E-Rickshaw Restart Steps : देश के कई राज्यों में ई-रिक्शा लाखों लोगों की कमाई और रोजी-रोटी का जरिया है. दिल्ली-NCR में भी बड़ी संख्या में लोग इसी काम पर निर्भर हैं. कम किराया होने की वजह से ई-रिक्शा लोगों की पसंदीदा सवारी बन चुका है. लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो ने ई-रिक्शा चालकों की चिंता बढ़ा दी है. इन वीडियो में दावा किया जा रहा है कि BAT-BMS नाम के मोबाइल ऐप के जरिए ब्लूटूथ से कुछ ई-रिक्शा की बैटरी को कनेक्ट कर बीच रास्ते में बंद किया जा सकता है.

इन वीडियो के सामने आने के बाद कई ई-रिक्शा चालकों की परेशानी बढ़ गई है. वहीं एक वीडियो में इस एप के कारण एक बुजुर्ग चालक अपना ई-रिक्शा कई किलोमीटर तक धक्का देते हुए भी नजर आए. इस तरह की घटनाओं ने ड्राइवरों की रोजी-रोटी और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. ऐसे में अगर आपका ई-रिक्शा अचानक बंद हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान स्टेप्स अपनाकर कई मामलों में इसे दोबारा चालू किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि अगर ई-रिक्शा रास्ते में अचानक बंद हो जाए तो क्या करें और कैसे उसे ठीक करें.

BAT-BMS ऐप क्या है?

कई लोग BAT-BMS को हैकिंग ऐप समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. यह ऐप Smart Bluetooth Lithium Battery के Battery Management System (BMS) की निगरानी के लिए बनाया गया है. इसकी मदद से बैटरी की चार्जिंग, वोल्टेज, तापमान, करंट और दूसरी जरूरी जानकारी देखी जा सकती है. साथ ही बैटरी से जुड़े कुछ कंट्रोल भी किए जा सकते हैं. अगर किसी बैटरी में Bluetooth Enabled BMS लगा है और उसमें पूरी सुरक्षा नहीं है, तो करीब 10 से 15 मीटर की दूरी से इस ऐप के जरिए बैटरी से कनेक्ट किया जा सकता है. इसी सुविधा का गलत इस्तेमाल करके कुछ लोग ई-रिक्शा चालकों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं.

क्यों बढ़ी ई-रिक्शा चालकों की चिंता?

हाल ही में सोशल मीडिया पर BAT-BMS नाम के मोबाइल ऐप को लेकर कई वीडियो वायरल हुए हैं. इंस्टाग्राम, यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म पर दावा किया जा रहा है कि कुछ ई-रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए इस ऐप से कनेक्ट करके बंद किया जा सकता है. इन वीडियो के सामने आने के बाद कई ई-रिक्शा चालकों में चिंता बढ़ गई है. एक वीडियो में BAT-BMS का यूज करके किसी ने एक बुजुर्ग चालक का ई-रिक्शा बंद कर दिया था, जिसके बाद वह अपना ई-रिक्शा करीब 3 किलोमीटर तक धक्का देते हुए भी दिखाई दिए. ऐसे मामलों के सामने आने के बाद ई-रिक्शा चालकों की कमाई पर असर पड़ने की चिंता बढ़ गई है और BAT-BMS ऐप के इस्तेमाल पर भी सवाल उठने लगे हैं.

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अगर ई-रिक्शा अचानक बंद हो जाए तो क्या करें?

1. अगर आपका ई-रिक्शा चलते-चलते अचानक बंद हो जाए, तो सबसे पहले घबराने के जगह ई-रिक्शा को सड़क किनारे सुरक्षित स्थान पर खड़ा करें.

2. इसके बाद बैटरी का मेन स्विच बंद करें और 10 से 15 सेकंड बाद दोबारा चालू करें.

3. साथ ही वाहन की चाबी को OFF करें और कुछ सेकंड बाद फिर ON करें.

4. अगर आपके फोन में BAT-BMS ऐप नहीं है, तो उसे डाउनलोड और इंस्टॉल करें.

5. अब ऐप खोलकर अपनी ई-रिक्शा की बैटरी से कनेक्ट करें.

6. इसके बाद कंट्रोल सेक्शन में जाएं.

7. यहां Charge Switch और Discharge Switch दोनों को ON कर दें. इन स्टेप्स को पूरा करने के बाद ई-रिक्शा दोबारा सामान्य रूप से चालू हो सकता है.

कैसे उसे ठीक करें और किन बातों का रखें खास ध्यान?

ऐसी परेशानी से बचने के लिए कुछ सावधानियां रखना भी जरूरी है. जैसे जरूरत न हो तो ब्लूटूथ हमेशा ऑन न रखें. इसके अलावा समय-समय पर बैटरी के कनेक्शन की जांच करते रहें. कोई गलत एक्टिविटी दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें. अगर सभी स्टेप्स अपनाने के बाद भी ई-रिक्शा चालू नहीं होता, तो बैटरी निर्माता, डीलर, अधिकृत सर्विस सेंटर या नजदीकी मैकेनिक से संपर्क करें.

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