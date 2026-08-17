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हिंदी न्यूज़ऑटोकितनी EMI पर मिलेगा Maruti Fronx का सबसे सस्ता मॉडल? जानें हिसाब

कितनी EMI पर मिलेगा Maruti Fronx का सबसे सस्ता मॉडल? जानें हिसाब

Fronx Finance Plan: गाड़ी की ऑन-रोड कीमत में RTO, इंश्योरेंस और दूसरे चार्ज भी शामिल होते हैं और बैंक या फाइनेंस कंपनी की तरफ से प्रोसेसिंग फीस जैसी एक्स्ट्रा लागत भी जुड़ सकती है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 17 Aug 2026 12:07 PM (IST)
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Maruti Fronx भारतीय बाजार में लगातार पॉपुलर हो रही है. जुलाई 2026 में इसकी 19,473 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल जुलाई के मुकाबले 51 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी है. ऐसे में अगर आप भी फ्रॉन्क्स खरीदने का मन बना रहे हैं, लेकिन एक साथ फुल पेमेंट नहीं करना चाहते तो इसे कार लोन के जरिए खरीदा जा सकता है.

कंपनी की इस क्रॉसओवर SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 6.85 लाख रुपये है. यहां हम आपको मारुति फ्रॉन्क्स के अलग-अलग वेरिएंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गाड़ी की असल EMI बैंक, क्रेडिट प्रोफाइल, ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और डीलरशिप के हिसाब से अलग हो सकती है.

Maruti Fronx Sigma MT Petrol

सबसे पहले Fronx Sigma MT Petrol आता है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 6,84,900 बताई गई है, जबकि ऑन-रोड कीमत करीब 8.08 लाख रुपये बैठती है. अगर आप 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो करीब 7.08 लाख रुपये का लोन लेना होगा. 10 फीसदी ब्याज और 5 साल के टाइम पर इसकी EMI लगभग 15,043 होगी. इस टाइम में कुल ब्याज करीब 1.95 लाख रुपये बैठता है.


कितनी EMI पर मिलेगा Maruti Fronx का सबसे सस्ता मॉडल? जानें हिसाब

Fronx Delta MT Petrol

इसके बाद Delta MT Petrol वेरिएंट है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7,69,900 और ऑन-रोड कीमत करीब 9.04 लाख रुपये बताई गई है. 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट के बाद लगभग 8.04 लाख रुपये का कार लोन लेना पड़ेगा. 5 साल के लिए 10 फीसदी ब्याज दर मानें तो EMI करीब 17,083 प्रति माह होगी. इस लोन पर कुल ब्याज लगभग 2.21 लाख होगा.

Fronx Sigma CNG MT

अगर आप पेट्रोल की बजाय CNG मॉडल लेना चाहते हैं तो Sigma CNG MT भी इस लिस्ट में शामिल है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7,86,400 रुपये है और ऑन-रोड कीमत लगभग 9.23 लाख बताई गई है. 1 लाख देने के बाद करीब 8.23 लाख का लोन बचेगा. 10 फीसदी ब्याज और 60 महीने के टाइम पीरियड पर EMI लगभग 17,486 प्रति माह होगी. इस दौरान कुल ब्याज करीब 2.26 लाख रहेगा.

Fronx Delta Plus MT Petrol

Delta Plus MT Petrol की एक्स-शोरूम कीमत 8,09,500 रुपये है, जबकि इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 9.49 लाख रुपये बताई गई है. 1 लाख डाउन पेमेंट के बाद आपको करीब 8.49 लाख रुपये का लोन लेना होगा. 5 साल के लोन और 10 फीसदी ब्याज दर के हिसाब से हर महीने लगभग 18,039 रुपये EMI देनी होगी. पूरे लोन पर ब्याज करीब 2.33 लाख रुपये हो सकता है.

Fronx Delta AMT Petrol

पांचवें नंबर पर Delta AMT Petrol वेरिएंट है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 8,19,900 और ऑन-रोड कीमत करीब 9.61 लाख है. 1 लाख डाउन पेमेंट करने पर लगभग 8.61 लाख का लोन लेना होगा. 10 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए इसकी EMI करीब 18,294 प्रति माह होगी. इस अवधि में कुल ब्याज लगभग 2.37 लाख बैठता है.

कैसा है गाड़ी का डिजाइन?

Maruti Fronx को कंपनी ने कूपे-स्टाइल कॉम्पैक्ट SUV के तौर पर पेश किया है, जिसका डिजाइन नॉर्मल हैचबैक कारों से काफी अलग और स्पोर्टी नजर आता है. गाड़ी के फ्रंट में ऊंचा बोनट, बड़ी और आकर्षक ग्रिल, LED डेटाइम रनिंग लाइट्स और स्टाइलिश स्पोर्टी बंपर दिए गए हैं. कार की बॉडी का डिजाइन भी ऐसा रखा गया है, जिससे यह सड़क पर ज्यादा चौड़ी, ऊंची और दमदार दिखाई देती है.

सस्ती मिल रही Maruti Fronx, खरीदने से पहले यहां जानिए डील

1 लाख डाउन पेमेंट में कितना खर्च और कितनी EMI?

इन पांच ऑप्शन में सबसे कम EMI Sigma MT Petrol की है, जिसमें करीब 15,043 प्रति महीने EMI देनी होगी. वहीं सबसे ज्यादा EMI Delta AMT Petrol की करीब 18,294 रुपये प्रति महीना है. यानी 1 लाख डाउन पेमेंट के बाद इन पांच वेरिएंट में आपकी अनुमानित मंथली EMI करीब 15 हजार से 18.3 हजार के बीच रह सकती है.

ऑन-रोड कीमत में क्या-क्या शामिल होता है?

आपके लिए जानना जरूरी है कि 1 लाख डाउन पेमेंट का मतलब यह नहीं है कि कार खरीदने के समय आपका कुल शुरुआती खर्च सिर्फ 1 लाख ही होगा. ऑन-रोड कीमत में RTO, इंश्योरेंस और दूसरे चार्ज भी शामिल होते हैं और बैंक या फाइनेंस कंपनी की तरफ से प्रोसेसिंग फीस जैसी एक्स्ट्रा लागत भी हो सकती है. इसके अलावा वास्तविक लोन ब्याज दर आपके बैंक और प्रोफाइल के अनुसार बदल सकती है. इसलिए खरीदारी से पहले NEXA डीलरशिप से वास्तविक ऑन-रोड कीमत, डाउन पेमेंट, ब्याज दर और EMI के बारे मे जनना काफी जरूरी है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 17 Aug 2026 12:05 PM (IST)
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