क्या E20 पेट्रोल से खराब हो रही आपकी गाड़ी? सरकार ने ये चीज की क्लियर, जानिए मामला

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोक्या E20 पेट्रोल से खराब हो रही आपकी गाड़ी? सरकार ने ये चीज की क्लियर, जानिए क्या है मामला

क्या E20 पेट्रोल से खराब हो रही आपकी गाड़ी? सरकार ने ये चीज की क्लियर, जानिए क्या है मामला

E20 Petrol Claims: एथेनॉल बनाने में पानी की बर्बादी को लेकर भी सरकार ने स्थिति साफ की है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि एक लीटर एथेनॉल बनाने में करीब 10,000 लीटर पानी खर्च होता है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 04 Jul 2026 11:09 AM (IST)
Preferred Sources

पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर E20 पेट्रोल को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं. लोगों का दावा है कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से गाड़ियों का इंजन खराब हो जाता है, माइलेज कम हो जाता है, इंश्योरेंस पर असर पड़ता है और इसे बनाने में बहुत ज्यादा पानी बर्बाद होता है. इन दावों के बीच केंद्र सरकार ने सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कहा है कि E20 पेट्रोल पूरी तरह सेफ है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही ज्यादातर बातें भ्रामक हैं. 

सरकार के मुताबिक, E20 पेट्रोल पर कई रिसर्च और टेस्टिंग की जा चुकी है. दुनिया के कई देशों में भी लंबे समय से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है. मंत्रालय ने कहा कि E20 पेट्रोल से इंजन खराब होने, कार के पार्ट्स को नुकसान पहुंचने या इंश्योरेंस खत्म होने जैसी बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है. लोगों को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों पर भरोसा करने की बजाय ऑफिशियल चीज पर भरोसा करना चाहिए. 

सरकार ने सब किया क्लियर

एथेनॉल बनाने में पानी की बर्बादी को लेकर भी सरकार ने स्थिति साफ की है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि एक लीटर एथेनॉल बनाने में करीब 10,000 लीटर पानी खर्च होता है, लेकिन मंत्रालय ने इसे पूरी तरह गलत बताया है. सरकार का कहना है कि एथेनॉल प्लांट में एक लीटर एथेनॉल बनाने के लिए केवल 3 से 5 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है और इस पानी का भी दोबारा यूज किया जाता है. इसके अलावा अब बड़ी मात्रा में एथेनॉल मक्के से तैयार किया जा रहा है, जिसकी खेती में धान की तुलना में काफी कम पानी लगता है.

गाड़ियों पर E20 पेट्रोल के प्रभाव को लेकर सरकार ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) का भी हवाला दिया. इन टेस्टिंग में कारों को 40,000 किलोमीटर और टू-व्हीलर्स को करीब 20,000 किलोमीटर तक चलाकर जांचा गया. रिपोर्ट में पाया गया कि E20 पेट्रोल से गाड़ी की परफॉर्मेंस या माइलेज पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता. कुछ मामलों में माइलेज में मामूली अंतर जरूर देखा गया, लेकिन इंजन पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं मिला. हालांकि, बहुत पुरानी गाड़ियों में रबर के कुछ हिस्सों को समय से पहले बदलने की जरूरत पड़ सकती है.

इन दावों को बताया फर्जी

सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल कुछ दूसरे दावों को भी पूरी तरह फर्जी बताया. कुछ वीडियो में कहा जा रहा था कि E20 पेट्रोल में चीनी होने की वजह से चींटियां और मधुमक्खियां गाड़ियों की ओर आकर्षित होती हैं. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि एथेनॉल तैयार करने के प्रोसेस में चीनी पूरी तरह अलग कर दी जाती है और फ्यूल में ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं जो कीड़ों को दूर रखते हैं. इसलिए ऐसे दावों का कोई आधार नहीं है.

यह भी पढ़ें:-

सीधे अकाउंट में आएगी सब्सिडी, लॉन्च हुआ पोर्टल, EV पर ऐसे मिलेगा रोड टैक्स माफ का फायदा 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 04 Jul 2026 11:09 AM (IST)
Tags :
Auto News Ethanol Car News E20 Petrol E20 Petrol Claims
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
क्या E20 पेट्रोल से खराब हो रही आपकी गाड़ी? सरकार ने ये चीज की क्लियर, जानिए क्या है मामला
क्या E20 पेट्रोल से खराब हो रही आपकी गाड़ी? सरकार ने ये चीज की क्लियर, जानिए मामला
ऑटो
सीधे अकाउंट में आएगी सब्सिडी, लॉन्च हुआ पोर्टल, EV पर ऐसे मिलेगा रोड टैक्स माफ का फायदा
सीधे अकाउंट में आएगी सब्सिडी, लॉन्च हुआ पोर्टल, EV पर ऐसे मिलेगा रोड टैक्स माफ का फायदा
ऑटो
प्राइवेट कार की छत पर Carrier लगाने से पहले जान लें नियम, वरना कट सकता है चालान
प्राइवेट कार की छत पर Carrier लगाने से पहले जान लें नियम, वरना कट सकता है चालान
ऑटो
बारिश में AC का कौन सा Mode सबसे सही? 90% लोग करते हैं गलत इस्तेमाल
बारिश में AC का कौन सा Mode सबसे सही? 90% लोग करते हैं गलत इस्तेमाल
Advertisement

वीडियोज

Renault Duster vs Volkswagen Taigun -Which One Is More Fun to Drive? #duster #taigun #autolive
Ketan Murder Case : मंगेतर Siya Goyal का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया || Chetan Chaudhary | ABP Report
Bollywood News: 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट संग शादी करेंगे आमिर खान, खास होगी नई शुरुआत (03.07.26)
Chitra Tripathi : चढ़ावा चोरी में राम मंदिर ट्रस्ट पर 'जीरो ट्रस्ट'! | Champat Rai | SIT
Ram Mandir Theft : Champat Rai और Anil Mishra पर संगीन आरोप, क्या जेल जाएंगे आरोपी? | Ayodhya | RSS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई के अंतिम संस्कार में हाथ जोड़कर भावुक हुए गालिबाफ और अराघची, देखें वीडियो
खामेनेई के अंतिम संस्कार में हाथ जोड़कर भावुक हुए गालिबाफ और अराघची, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आपके चचा आपके ही...', ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव का जिक्र कर अखिलेश को बताई अंदर की बात?
'आपके चचा आपके ही...', ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव का जिक्र कर अखिलेश को बताई अंदर की बात?
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: RSS के बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: RSS के बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
Dhamaal 4 को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी , लेकिन बदले जाएंगे 'अशलील शब्द' जानें- कितना है रन टाइम
'धमाल 4' को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी , लेकिन बदले जाएंगे 'अशलील शब्द' जानें- कितना है रन टाइम
क्रिकेट
अफगानिस्तान में शपगीजा क्रिकेट लीग के मैच के दौरान मैदान में घुसा फैन, रहमनुल्लाह गुरबाज के सिर से कैप लेकर भाग गया
अफगानिस्तान में शपगीजा क्रिकेट लीग के मैच के दौरान मैदान में घुसा फैन, रहमनुल्लाह गुरबाज के सिर से कैप लेकर भाग गया
विश्व
बलूचिस्तान में सुसाइड अटैक, ग्वादर में मार गिराए पाकिस्तान पैरामिलिट्री के 30 जवान, BLA का बड़ा दावा
बलूचिस्तान में सुसाइड अटैक, ग्वादर में मार गिराए PAK पैरामिलिट्री के 30 जवान, BLA का बड़ा दावा
जम्मू और कश्मीर
अमरनाथ यात्रा: बिना रजिस्ट्रेशन वाले श्रद्धालुओं की बढ़ी संख्या, पैसे मांगने के लगाए आरोप
अमरनाथ यात्रा: बिना रजिस्ट्रेशन वाले श्रद्धालुओं की बढ़ी संख्या, पैसे मांगने के लगाए आरोप
शिक्षा
बिहार बोर्ड की नई पहल! JEE-NEET की फ्री कोचिंग के लिए शिक्षकों की भर्ती शुरू, 10 जुलाई तक करें आवेदन
बिहार बोर्ड की नई पहल! JEE-NEET की फ्री कोचिंग के लिए शिक्षकों की भर्ती शुरू, 10 जुलाई तक करें आवेदन
ENT LIVE
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
ENT LIVE
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ENT LIVE
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ABP NEWS
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
ABP NEWS
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Embed widget