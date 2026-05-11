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हिंदी न्यूज़ऑटोबड़ी फैमिली के लिए शानदार हैं ये 7 सीटर गाड़ियां, Ertiga और Bolero भी लिस्ट में शामिल

बड़ी फैमिली के लिए शानदार हैं ये 7 सीटर गाड़ियां, Ertiga और Bolero भी लिस्ट में शामिल

अप्रैल 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली 7 सीटर कारों की लिस्ट सामने आ गई है. मारुति अर्टिगा पहले नंबर पर रही, जबकि महिंद्रा स्कॉर्पियो और इनोवा भी टॉप 5 में शामिल रहीं. आइए लिस्ट पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 11 May 2026 01:35 PM (IST)
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भारतीय बाजार में 7 सीटर गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है. बड़े परिवार और लंबी जर्नी के लिए लोग ऐसी कारों को ज्यादा पसंद करते हैं जिनमें आराम के साथ ज्यादा जगह भी मिले. अप्रैल 2026 में कई कंपनियों की 7 सीटर गाड़ियों ने शानदार बिक्री दर्ज की. इस दौरान मारुति, महिंद्रा और टोयोटा की गाड़ियों को ग्राहकों ने सबसे ज्यादा पसंद किया.

Maruti Ertiga बनी नंबर-1 7 सीटर कार

मारुति सुजुकी अर्टिगा ने अप्रैल 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली 7 सीटर कार का स्थान हासिल किया. बीते महीने इसकी कुल 19,063 यूनिट्स की बिक्री हुई. पिछले साल के मुकाबले इसकी बिक्री में करीब 21 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. बजट कीमत, शानदार माइलेज और कम मेंटेनेंस की वजह से यह एमपीवी भारतीय परिवारों की पहली पसंद बनी हुई है.

Mahindra Scorpio की मांग बनी मजबूत

महिंद्रा स्कॉर्पियो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रही. अप्रैल 2026 में इसकी कुल 14,719 यूनिट्स की बिक्री हुई. हालांकि पिछले साल के मुकाबले इसकी बिक्री में करीब 5 फीसदी की हल्की गिरावट देखने को मिली. इसके बावजूद दमदार लुक, मजबूत इंजन और शानदार रोड प्रेजेंस के कारण लोग इस SUV को काफी पसंद कर रहे हैं.

Toyota Innova की बढ़त

टोयोटा इनोवा लंबे समय से भारतीय बाजार में भरोसेमंद 7 सीटर कार मानी जाती है. अप्रैल 2026 में इसकी 9,630 यूनिट्स बिकीं. खास बात यह रही कि इसकी बिक्री में सालाना आधार पर 25 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. आरामदायक सीटिंग और प्रीमियम फीचर्स की वजह से यह कार फैमिली और बिजनेस दोनों के लिए पसंद की जाती है.

Mahindra Bolero और XUV700 भी टॉप 5 में शामिल

महिंद्रा बोलेरो चौथे नंबर पर रही. बीते महीने इसकी 8,917 यूनिट्स की बिक्री हुई. गांव और छोटे शहरों में इसकी मजबूत पकड़ आज भी बनी हुई है. वहीं महिंद्रा XUV700 और XUV 7XO ने भी शानदार प्रदर्शन किया. अप्रैल 2026 में इसकी 8,630 यूनिट्स बिकीं और बिक्री में 26 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली.

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Published at : 11 May 2026 01:35 PM (IST)
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Mahindra Bolero Family Car Ertiga 7 Seater Cars
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