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हिंदी न्यूज़ऑटोCar Insurance लेते समय लोग कर देते हैं ये बड़ी गलती, Claim के वक्त कंपनी कर देती है मना

Car Insurance लेते समय लोग कर देते हैं ये बड़ी गलती, Claim के वक्त कंपनी कर देती है मना

Car Insurance: कार इंश्योरेंस लेते समय की गई छोटी गलतियां बाद में बड़ा नुकसान करा सकती हैं. कई बार Claim के वक्त इंश्योरेंस कंपनी इन्हीं कारणों से पैसा देने से मना कर देती है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 28 May 2026 09:58 AM (IST)
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Car Insurance: आज के समय में कार इंश्योरेंस सिर्फ कानूनी जरूरत नहीं बल्कि बड़ी आर्थिक सुरक्षा भी बन चुका है. सड़क पर बढ़ते एक्सीडेंट और महंगे रिपेयर खर्च को देखते हुए ज्यादातर लोग अपनी कार का Insurance जरूर करवाते हैं. लेकिन कई लोग पॉलिसी लेते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनका नुकसान बाद में Claim के समय उठाना पड़ता है. कई मामलों में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट तक कर देती है. 

यही वजह है कि अब सिर्फ सस्ता इंश्योरेंस लेना काफी नहीं माना जाता. सही जानकारी और सही कवरेज चुनना भी उतना ही जरूरी हो गया है. कई ग्राहक बिना Terms और Conditions समझे जल्दबाजी में पॉलिसी खरीद लेते हैं. बाद में जब एक्सीडेंट या नुकसान होता है, तब पता चलता है कि कई जरूरी चीजें इंश्योरेंस में शामिल ही नहीं थीं. इसलिए कार इंश्योरेंस लेते समय कुछ अहम बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी माना जाता है.

सस्ती पॉलिसी के चक्कर में लोग कर देते हैं बड़ी गलती

कई लोग कार इंश्योरेंस खरीदते समय सिर्फ कम प्रीमियम पर ध्यान देते हैं. उन्हें लगता है कि सस्ती पॉलिसी लेकर पैसे बच जाएंगे, लेकिन बाद में यही फैसला भारी पड़ सकता है. कई बेसिक पॉलिसी में जरूरी कवरेज शामिल नहीं होती. जैसे इंजन प्रोटेक्शन, जीरो डेप और रोडसाइड असिस्टेंस जैसी सुविधाएं अलग से लेनी पड़ती हैं. अगर ग्राहक बिना समझे सिर्फ सस्ती पॉलिसी खरीद ले तो Claim के समय परेशानी हो सकती है. 

इसके अलावा कई लोग कार की सही जानकारी भी इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देते. गलत मॉडिफिकेशन, गलत उपयोग या गलत जानकारी मिलने पर कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है. यही कारण है कि पॉलिसी खरीदने से पहले सभी नियम और कवरेज ध्यान से समझना जरूरी माना जाता है.

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क्लेम के समय इन गलतियों से तुरंत हो सकता है नुकसान

इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने की सबसे बड़ी वजह समय पर सही जानकारी न देना भी माना जाता है. एक्सीडेंट के बाद कई लोग तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को सूचना नहीं देते, जिससे बाद में क्लेम प्रक्रिया मुश्किल हो जाती है. इसके अलावा नशे में ड्राइविंग, वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होना या पॉलिसी एक्सपायर होने जैसी वजहों से भी क्लेम खारिज किया जा सकता है. 

कई लोग छोटी दुर्घटना के बाद लोकल गैरेज में रिपेयर करवा लेते हैं और बाद में क्लेम मांगते हैं, लेकिन कंपनी इसे स्वीकार नहीं करती. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हमेशा अधिकृत सर्विस सेंटर और सही प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है. आज के समय में सही कारइंश्योरेंस चुनना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसके नियमों को समझना भी है. थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 28 May 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
Car Insurance Vehicle Insurance Car Insurance Tips Insurance Claim Rejection
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