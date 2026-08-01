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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहरिद्वार में बड़ा हादसा, नहाते समय 4 कांवड़ियों की डूबने से मौत

हरिद्वार में बड़ा हादसा, नहाते समय 4 कांवड़ियों की डूबने से मौत

Haridwar News In Hindi: ज्वालापुर में जटवाड़ा पुल के पास नहर में नहाने के दौरान चार नाबालिग कांवड़ियों की डूबने से मौत हो गई. पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है.

Written By : रोहित सिखौला, हरिद्वार |  Updated at : 01 Aug 2026 06:52 AM (IST)
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श्रावण माह की शुरुआत होते ही कांवड़ यात्रा की शुरू हो चुकी है, इसी बीच धर्मनगरी हरिद्वार से एक बेहद ही दुखद और दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. यहां नहर में नहाने के दौरान 4 कांवड़ियों की डूबने से मौत हो गई, पुलिस ने शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही इस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है और लोगों से निर्धारित और सुरक्षित घाटों पर ही स्नान करने की अपील की गई है.

घटना को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक, यह मामला हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर से सामने आई है. बताया गया कि ज्वालापुर में जटवाड़ा पुल के पास नहर में नहाने के दौरान चार नाबालिग कांवड़ियों की डूबने से मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और जल पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर चारों के शव बरामद कर लिया गया है.

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16-18 वर्ष थी कांवड़ियों की उम्र

पुलिस ने चारों कांवड़ियों की लाशों को नहर से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है, साथ ही इस मामले में आगे की अन्य वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि चारों कांवड़िये चंडीगढ़ से हरिद्वार गंगाजल लेने पहुंचे कांवड़ियों के दल में शामिल थे और उनकी उम्र करीब 16 से 18 वर्ष के बीच थी.

श्रद्धालुओं से निर्धारित घाटों पर स्नान की अपील

एसपी सिटी अभय सिंह के मुताबिक, कांवड़ यात्रा को देखते हुए घाटों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और SDRF के जवानों की तैनाती भी की गई है. इसके बावजूद ये कांवड़िए निर्धारित घाट से अलग जाकर नहर में स्नान कर रहे थे. इसी दौरान चारों गहरे पानी में डूब गए. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है. प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे निर्धारित और सुरक्षित घाटों पर ही स्नान करें और चेतावनी वाले स्थानों पर जाने से बचें.

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About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
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Published at : 01 Aug 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
Haridwar News UTTARAKHAND NEWS Kanwar Yatra 2026
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