मीना कुमारी: 15 साल बड़े शादीशुदा डायरेक्टर से शादी, शराब की थी बुरी लत, 39 की उम्र में निधन

#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBirth Anniversary: 15 साल बड़े शादीशुदा डायरेक्टर से शादी, शराब की थी बुरी लत, 39 की उम्र में निधन, मीना कुमारी का दर्दभरा सफर

Birth Anniversary: 15 साल बड़े शादीशुदा डायरेक्टर से शादी, शराब की थी बुरी लत, 39 की उम्र में निधन, मीना कुमारी का दर्दभरा सफर

'ट्रेजडी क्वीन' के नाम से मशहूर हुई मीना कुमारी बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड जीतने वाली पहली एक्ट्रेस थीं. अपने छोटे से करियर और छोटी सी लाइफ में ही वो बड़ा नाम कमाने में कामयाब हुई थीं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 01 Aug 2026 06:46 AM (IST)
Preferred Sources

Meena Kumari Birth Anniversary: बॉलीवुड के 112 साल से ज्यादा के इतिहास में एक से बढ़कर एक हसीनाएं हुई हैं. अनगिनत अदाकाराओं ने अपने अभिनय से ऐसी छाप छोड़ी कि वो हमेशा-हमेशा के लिए अमर हो गईं. हर दौर में किसी न किसी अदाकारा ने हर उम्र वर्ग के लोगों के दिलों को जीतने का काम किया था. गुजरे दौर की एक्ट्रेस मीना कुमारी का जलवा भी कुछ ऐसा ही था.

मीना कुमारी के फिल्मी करियर के साथ-साथ उनकी लाइफ भी काफी छोटी रही, हालांकि वो पहचान बहुत बड़ी बनाकर गईं. अभिनेत्री ने अपने करीयर में कई शानदार फ़िल्में दीं और खूब नाम कमाया, हालांकि उनकी लाइफ में कई दर्द भी रहे. पैदा होते से ही उनकी लाइफ में दुख-दर्द ने दस्तक दे दी थी. फिर पर्सनल लाइफ में भी उन्होंने दर्द झेले. फिर शराब की लत लगी और छोटी उम्र में ही वो इस दुनिया से अलविदा हो गई थीं.

पैदा होते ही पिता ने अनाथालय में छोड़ा

1 अगस्त 1933 को मुंबई में मीना कुमारी का जन्म हुआ था. उनका ताल्लुक मुस्लिम परिवार से रहा, उनका असली नाम महजबीं बानो था. बताया जाता है कि मीना के पिता बेटा चाहते थे और जब उनका जन्म हुआ तो पिता ने गुस्से और अफसोस में मीना को एक अनाथालय में छोड़ दिया था. हालांकि मीना की मां अपने नवजात बच्चे से बिछड़कर बहुत रोई थीं. इसके बाद मीना के पिता मीना को अनाथालय से वापस लेकर आ गए थे.

Birth Anniversary: 15 साल बड़े शादीशुदा डायरेक्टर से शादी, शराब की थी बुरी लत, 39 की उम्र में निधन, मीना कुमारी का दर्दभरा सफर

ये भी पढ़ें: 'शादी के लिए कमिटेड नहीं थे संजय दत्त...' माधुरी ने क्यों तोड़ा रिश्ता? असली वजह आई सामने

6 साल की उम्र में किया डेब्यू

मीना कुमारी ने नन्हीं उम्र में ही कैमरा फेस कर लिया था. उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी, ऐसे में वो कम उम्र में ही फिल्मी दुनिया में काम करने लगीं. सबसे पहले एक्ट्रेस साल 1939 की फिल्म 'लेदरफेस' में दिखई दीं. इसमें उन्होंने अपने असली नाम महजबीं का किरदार निभाया था. 

100 हफ्तों तक थिएटर में चली 'बैजू बावरा'

बतौर लीड एक्ट्रेस मीना कुमारी को सबसे पहले बड़ी और खास पहचान फिल्म 'बैजू बावरा' ने दिलाई थी. 74 साल पुरानी ये मूवी आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर है. ये फिल्म दर्शकों को इस कदर पसंद आई थी कि 100 हफ्तों तक ये थिएटर से नहीं उतरी थी. इसमें मीना के साथ दिवंगत अभिनेता भारत भूषण ने काम किया था. बता दें कि मीना ने इसके लिए 1954 में बेस्ट एक्ट्रेस का पहला फिल्मफेयर अवॉर्ड अपने नाम किया था. 

Birth Anniversary: 15 साल बड़े शादीशुदा डायरेक्टर से शादी, शराब की थी बुरी लत, 39 की उम्र में निधन, मीना कुमारी का दर्दभरा सफर

15 साल बड़े शादीशुदा डायरेक्टर से की थी शादी

मीना ने कम उम्र में ही मशहूर डायरेक्टर कमाल अमरोही से शादी कर ली थी. दोनों की शादी साल 1952 में हुई थी. हालांकि कमाल पहले से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे. मीना से उनकी तीसरी शादी थी. इसके अलावा वो मीना से उम्र में 15 साल बड़े भी थे. हालांकि दोनों का रिश्ता उतार-चढ़ाव भरा रहा. शादी के 12 साल बाद उनके रिश्ते में दरार पड़ गई थी और मीना को कमाल ने तीन तलाक दे दिया था.

Birth Anniversary: 15 साल बड़े शादीशुदा डायरेक्टर से शादी, शराब की थी बुरी लत, 39 की उम्र में निधन, मीना कुमारी का दर्दभरा सफर

ये भी पढ़ें: '100% ऑस्कर मिलेगा...', टीवी के कृष्ण ने 'रामायण' को लेकर किया प्रिडिक्शन

हलाला के दर्द से गुजरीं मीना कुमारी

मीना कुमारी को तलाक देने के बाद कमाल अमरोही वापस एक्ट्रेस को अपनी लाइफ में चाहते थे. हालांकि ये बिल्कुल भी आसान नहीं था. इसके लिए मीना को हलाला के दर्द से गुजरना पड़ा था. इस्लाम के अनुसार अगर तलाक के बाद वो जोड़ा वापस शादी करना चाहता है तो महिला को हलाला का सामना करना पड़ता है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता रहा है कि एक्ट्रेस जीनत अमान के पिता अमान उल्लाह खान के साथ फिर मीना का हलाला करवाया गया था और फिर कमाल ने मीना से वापस शादी की.

Birth Anniversary: 15 साल बड़े शादीशुदा डायरेक्टर से शादी, शराब की थी बुरी लत, 39 की उम्र में निधन, मीना कुमारी का दर्दभरा सफर

शराब की लगी बुरी लत, 39 की उम्र में निधन

हलाला के दर्द से गुजरने के बाद मीना कुमारी बुरी तरह टूट गई थीं. इसके बाद एक्ट्रेस ने शराब को अपना सहारा बना लिया था. शराब की उन्हें बहुत बुरी लत लग चुकी थी और इसके चलते एक्ट्रेस को फिर लीवर संबंधित बीमारी हो गई थी. बीमारी से जूझते हुए एक्ट्रेस का महज 39 साल की उम्र में 31 मार्च 1972 को निधन हो गया था. 

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 01 Aug 2026 06:46 AM (IST)
Tags :
Meena Kumari Meena Kumari Birth Anniversary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Birth Anniversary: 15 साल बड़े शादीशुदा डायरेक्टर से शादी, शराब की थी बुरी लत, 39 की उम्र में निधन, मीना कुमारी का दर्दभरा सफर
मीना कुमारी: 15 साल बड़े शादीशुदा डायरेक्टर से शादी, शराब की थी बुरी लत, 39 की उम्र में निधन
बॉलीवुड
Box Office Day 2 Updates: दूसरे दिन 'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ने जड़ा शतक, कलेक्शन 100 करोड़ के पार
दूसरे दिन 'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ने जड़ा शतक, कलेक्शन 100 करोड़ के पार
बॉलीवुड
Spider Man Box office: 'स्पाइडर मैन' का बॉक्स ऑफिस पर बजा डंका, 100 करोड़ क्लब में मारी एंट्री, जानें फ्राइडे कलेक्शन
'स्पाइडर मैन' का बॉक्स ऑफिस पर बजा डंका, 100 करोड़ क्लब में मारी एंट्री, जानें फ्राइडे कलेक्शन
बॉलीवुड
Box office: 4 साल में नहीं आई 1 भी फिल्म, मेकर्स ने लगाया 4500 करोड़ का दांव, बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच पाएंगे यश?
4 साल में नहीं आई 1 भी फिल्म, मेकर्स ने लगाया 4500 करोड़ का दांव, बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच पाएंगे यश?
Advertisement

वीडियोज

जंतर मंतर की पुलिस फाइल्स!
Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अपने गांव पहुंचकर सोनम वांगुचक ने जारी किया पहला वीडियो, सरकार से की अपील
अपने गांव पहुंचकर सोनम वांगुचक ने जारी किया पहला वीडियो, सरकार से की अपील
बिहार
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
क्रिकेट
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
बॉलीवुड
Box office: 4 साल में नहीं आई 1 भी फिल्म, मेकर्स ने लगाया 4500 करोड़ का दांव, बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच पाएंगे यश?
4 साल में नहीं आई 1 भी फिल्म, मेकर्स ने लगाया 4500 करोड़ का दांव, बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच पाएंगे यश?
इंडिया
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
इंडिया
'हम नजर रख रहे..., यूएस की 100% टैरिफ की धमकी पर भारत का आया रिएक्शन
'हम नजर रख रहे..., यूएस की 100% टैरिफ की धमकी पर भारत का आया रिएक्शन
इंडिया
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
दिल्ली NCR
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget